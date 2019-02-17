SPOR

Şenol Güneş'in Kagawa'yı derbide ilk 11'de oynatacağı belirtildi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.02.2019 13:04 | Son Güncelleme

Devre arasında Borussia Dortmund'dan kiralanan ve Antalyaspor'a karşı çıktığı ilk maçta rakip filelere iki gol bırakan Shinji Kagawa için Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş kararını verdi. Adem Ljajic'in cezalı olması nedeniyle Şenol Güneş, Kagawa'yı derbide ilk 11'e hazırlıyor.

Şenol Güneş'in Kagawa'yı derbide ilk 11'de oynatacağı belirtildi

Çok formda olan Adem Ljajic’in, Malatya deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesi Beşiktaş’ın tek üzüntüsü. Teknik Direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisinde bu oyuncunun yerini Shinji Kagawa ile doldurmayı planlıyor.

Takımın kurgusunu bozmak niyetinde olmayan Güneş, bu hafta idmanlarda Kagawa’yı, derbiye hazırlayacak. Ancak bu oyuncunun beklentileri karşılayamayacağına inanırsa, Oğuzhan Özyakup alternatif olarak gündeme gelebilir.

(Akşam)

Beyazıt Öztürk, YouTube kanalı açtı! Kırdı geçirdi Beyazıt Öztürk, YouTube kanalı açtı! Kırdı geçirdi
Ljajic'in büyük pişmanlığı!Ljajic'in büyük pişmanlığı!
Quaresma gidiyor mu? AçıkladıQuaresma gidiyor mu? Açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş shinji kagawa

En Çok Okunan Haberler

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Gomis çılgınlığı sürüyor! Durdurulamıyor

Gomis çılgınlığı sürüyor! Durdurulamıyor

"Beni halı sahaya çağırsa 'Sen evine git' derim'

"Beni halı sahaya çağırsa 'Sen evine git' derim'

Alex'ten Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman sözleri!

Alex'ten Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman sözleri!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Beşiktaş'tan 8 gollü tarihi galibiyet!

Beşiktaş'tan 8 gollü tarihi galibiyet!

Şenol Güneş ayrılığı açıkladı

Şenol Güneş ayrılığı açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şenol Güneş'in Kagawa'yı derbide ilk 11'de oynatacağı belirtildi

Kagawa için flaş karar!

Ljajic'in büyük pişmanlığı!

Ljajic'in büyük pişmanlığı!

Ricardo Quaresma: Beşiktaş'tan ayrılacak olursam çıkar kendim açıklarım

Quaresma gidiyor mu? Açıkladı

Adem Ljajic, Fenerbahçe derbisinde yok!

Beşiktaş'a kötü haber! Yıldız isim derbide yok

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup Çin'e gidiyor

Oğuzhan Özyakup Çin'e gidiyor

Simao Sabrosa'dan Beşiktaş'a ziyaret

Simao'dan Beşiktaş'a ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.