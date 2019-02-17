Şenol Güneş'in Kagawa'yı derbide ilk 11'de oynatacağı belirtildi

Çok formda olan Adem Ljajic’in, Malatya deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesi Beşiktaş’ın tek üzüntüsü. Teknik Direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisinde bu oyuncunun yerini Shinji Kagawa ile doldurmayı planlıyor.
Takımın kurgusunu bozmak niyetinde olmayan Güneş, bu hafta idmanlarda Kagawa’yı, derbiye hazırlayacak. Ancak bu oyuncunun beklentileri karşılayamayacağına inanırsa, Oğuzhan Özyakup alternatif olarak gündeme gelebilir.
(Akşam)
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