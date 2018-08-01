Şenol Güneş: Kadroda çok forvet var ama verim yok

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen toplantıda Şenol Güneş’e takım kaptanlarından Necip Uysal eşlik etti. İlk sözü Necip Uysal alırken, “İlk maça baktığımız zaman alışık olmadığımız bir zeminde oynadık. İyi bir skorla döndüğümüzü düşünüyorum. Yarın da kazanarak üst tura çıkmak istiyoruz. Bütün taraftarlarımızı yarın maça bekliyoruz. Turu geçtik diyemeyiz, önümüzde bir maç daha var. Biz maç maç bakıyoruz. Bundan sonraki turda kim gelirse o zaman değerlendiririz. İyi bir kamp dönemi geçirdiğimi düşünüyorum. Her maça tek tek bakıyoruz. Bundan sonraki turlara takımlar geldikten sonra bakarız. Benim için bölge fark etmiyor. Saha içinde oynadığım zaman fark etmez. Stoper de oynarım. Hocamız nasıl isterse orada oynarım” diye konuştu. “İLK MAÇTAKİ KADROYLA OYNAYACAĞIZ"

Şenol Güneş’in sezon başında Necip Uysal için “Keşke her futbolcu Necip gibi olsa” sözleri hatırlatılan başarılı oyuncu, bunun için teşekkür ederken, sorunun yanıtını Şenol Güneş verdi. Profesyonel kavram olarak ülkede olması gereken değerleri Necip’in taşıdığını söyleyen Güneş, “Bunu hayata geçirirken zorluklar çekiyorduk. Bunları iyi bilmek ve hayata geçirmek çok önemli. Bugün Necip buradaysa, hak ettiği için burada. Doğru ilkeleri koyup bunları devam ettirmek, hem kendisi hem de arkadaşları için önemli bir olgu. 18 kişilik kadro hazırlıyorsunuz, 30 tane oyuncu alıyorsunuz yine 11 kişi oynuyorsunuz. Önemli olan dünyadaki ilişkileri ve duyuları kavrayabilmek. Onu kavradığı için onu örnek verdim. Zaman zaman en kritik maçlarda oynadı, zaman zaman kadroya girmedi. Yarın da böyle bir şey olacak. İlk maçta oynayan bir kadromuz var. Turu geçmek çok önemli. Resmi bir maç oynuyoruz ve bu maçın iyi geçmesini istiyoruz. Biz ilk maçtaki skor avantajının yanı sıra, yarın nasıl bir futbol oynayacağımızı da görmek istiyoruz. İlk maçta bizi farklı bir hava, farklı bir atmosfer de yakalayabilirdi. Rakip savunma anlayışıyla ön planda oldu. Kontratakla oynamaya çalışacaklardır diye düşünüyorum. O saha zemini ve topun kötülüğünden arınmış olarak sahaya çıkacağız yarın. Güzel futbol oynamalarını bekliyorum. Daha çok idman yapanlar, daha çok çalışanlar burada olacaklar. Az idman yapanlar kadroda olmayacaklar. Sıkıntı oluşmadan bu maçı kazanmak istiyoruz. İyi oyunla turu geçmek istiyoruz” dedi.

“NEGREDO'YU OYNATIRSAM, 3-4 GOL ATMASINI BEKLERİM"

Futbolu etkileyen birçok faktörün olduğunu ancak ilk maçta bunların yaşanmadığını söyleyen Şenol Güneş, “Yaz, kış, yağmur, kar gibi etkenler ve uzun seyahatler futbolu etkiler. Geçen sene yaptığımız transferler geç geldi. Kaliteli oyuncular aldı. İlk yarıda verimler düşüktü, ikinci yarıda çok daha iyiydi. Dünya Kupası’na gidip takıma yeni katılan isimler var. Bu süreçleri hızlı geçmek istiyoruz. Bunları oturtmak istiyoruz. Bir 11 çıkarırken, bu 11’i erken yakalayabilecek oyuncuların olmasını istiyoruz. Geçen seneki oyuncularla yeni oyuncuları rekabete sokmalıyız. Forvette Larin, Negredo, Love, Mustafa, Güven, Umut var. Geçen sene aldığımız Negredo, devre arasında aldığımız Love çok iyi oyuncular. Önemli olan takım içinde uyum sağlayıp öne geçmek. Mario Gomez’de böyle olmuştu. Oynayan oyuncuların her maçı iyi değerlendirmesi gerekiyor. Daha iyi bir golcüyle yaparız dediğimde, buna bütün olarak bakmalıyız. Biz bunlar arasında birisini oynattığımız zaman diğerine gerek kalmıyor. Negredo varsa, Vagner’in kalmasına gerek yok. Bu, benim oyuncuyu isteyip istememem değil. Oyuncu yedek kalıp huzursuz kalacağına, gidip oynayıp yararlı olsun. Yarın Negredo’yu oynattığım takdirde, 3-4 gol atmasını beklerim. Oyuncuların oynamasında yarar var. Oynamayan oyuncunun durmasını istemem. Benim için Güven, Umut, Negredo, Vagner, Larin, Mustafa fark etmez. Hepsi benim için değerlidir. Önemli olan takıma katkı sağlamasıdır” diye konuştu.

“CANER VE ADRIANO ÇOK VERİMLİ. ONLARI MUTLAKA OYNATMAK İSTİYORUM"

Fabri’nin satılmasının ardından Beşiktaş’ın kaleci ihtiyacı olup olmadığı konusunda konuşan Şenol Güneş, “Kadro olarak baktığınız zaman Fabri, geçen sezon olan bir isimdi. Ama gelişmeler durumu bugüne getirdi. Benim gündemimde forvet ve bek vardı. Bizim alacağımız kaleci Tolga ve Fabri’den daha iyi olmalı. Tolga’nın iyi olduğunu düşünüyorum. Tecrübe ve çalışma olarak iyi yansıdığı zaman takıma da olumlu yansıyor. Her tarafı tamamladığınız zaman, yaş olarak da ilerisi için de iyi bir kaleci, ekonomik olarak uygunsa, alınmasından yanayım. Ama ben aynı paraya Fabri’den daha iyi olmayan bir kalecinin alınmasına karşı çıkarım. Acil olan şey, fazla olan isimler. Geçen sene de Medel geç alındı ama 2 ay sonra en çok oynayan isim oldu. Şu anda ilk gündemimiz kaleci değil. Özellikle forvette çok isim olmasına rağmen verim düşüklüğü söz konusu. Caner ve Adriano çok verimli, çok iyi oyuncular. İkisi de verimli ve yer arıyorum oynamaları için. Eğer taşırlarsa, Gökhan-Adriano-Caner üçlüsünden ikisi oynayacak. Sakatlanma olmazsa böyle devam eder. Kaleci gündemimizde yok” açıklamasını yaptı.

“FABRI HATA YAPINCA TOPARLADI"

Kalecilerin tek bir maçla kıyaslanmaması gerektiğini söyleyen Şenol Güneş, “Fransa-Uruguay maçına bakarsanız, Muslera kötü kaleci dersiniz. Ama Muslera iyi kaleci. Tolga da yetenekli ve Türkiye’nin en iyi kalecilerinden birisi. Duygu kırılmaları kendisini etkileyebiliyor. Özellikleri itibariyle maç kurtaracak bir kaleci. Düşüş olduğunda ve kısa sürede toparlanma olmadığı zaman faydalı olamıyor. Fabri hatalı gol yemedi mi? Fabri hata yaptığı maçtan sonra toparladı. Lizbon maçında Tolga hatalı gol yediyse, Lyon maçında da Fabri hatalı gol yedi. Ama Fabri toparladı kendisini. Her kaleci her oyuncu iyidir. Ama kırılmalar başlayınca toparlanmalar zor olabilir. Leipzig maçından itibaren Tolga hak ettiği halde birçok maçta oynamadı. Bu durum santrfor için de geçerli. Tolga’nın şampiyon olduğumuz ilk senede hatalı olduğu 2 maç var, Lizbon ve Akhisar. Böyle baktığımızda Fabri’nin de hatalı maçlarını bulabiliriz ama bu sefer arkasından konuşmuş oluruz. Bugün Vagner ve Negredo, boşta olsa, ben takımımda görmek isterim bu oyuncuları. Ama önemli olan bu ritmi yakalamak. Negredo ve Vagner’e kötü futbolcu diyebilir misiniz? Kötü oyuncu başka, kötü oynayan oyuncu başka. Tolga sıradan bir kaleci değildir. Milli formayı giymiştir ama bunu iyi kullanamamıştır. Mesela Volkan Babacan çok istikrar yakaladı. Fenerbahçe ve Kayserispor’da tartışılıyordu. Utku da çok yetenekli bir kaleci. Kaybedilmemesi gereken bir kaleci. Eğer bir kaleci alırsak, oynama aşamasında olmasını isterim. Kaleci almazsak kadroda kalmasını isterim” diyerek sözlerini sürdürdü.