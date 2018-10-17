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Şenol Güneş, Karius'u Genk maçında yedek oturtmayı planlıyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.10.2018 08:21 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 25 Ekim Perşembe günü Belçika'nın Genk takımıyla oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçında önemli bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

Şenol Güneş, Karius'u Genk maçında yedek oturtmayı planlıyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Loris Karius ile ilgili radikal bir karar aldı. İşte o karar ve altında yatan nedenler:

Malmö ile oynanan son karşılaşmada yediği hatalı goller sonrası ağır eleştirilere hedef olan kaleci Loris Karius kesiği yedi.Yedek oturtulacak olan Alman kalecinin yerine ise kaleye tecrübeli file bekçisi Tolga Zengin geçiyor.

Güneş böylelikle hem Karius'u dinlendirip üzerindeki baskıyı azaltmayı hem de sakatlık probleminden tamamen kurtulan Tolga'yı formda tutmayı hedefliyor.

Karius bu sezon 5 Süper Lig ve 2 Avrupa Ligi maçında kaleyi korurken toplam 8 gol yedi. Tolga ise Avrupa Ligi elemelerinde 5, Süper Lig'de 2 kez görev yaptı ve kalesinde 5 gol gördü.

(Hürriyet)

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Anahtar Kelimeler:
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
KRC Genk, Belçika Jupiler Ligi'nin lideri. Mbwana Samatta ile Leandro Trossard ikilisi yağ gibi akıyor maçlarda. Dikkat edin de kevgire dönmeyin.
tolga daha mi iyi ? yediği golleri unutmadık
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