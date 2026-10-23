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Şenol Güneş'ten milli takım açıklaması: Benimle görüşmediler!

Şenol Güneş, A Milli Takım’da Sergen Yalçın’ın göreve getirilmesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Görevlendirme öncesinde kendisiyle iletişime geçilmediğini belirten deneyimli teknik adam, alınan kararın doğruluğunun zamanla anlaşılacağını ifade etti.

Şenol Güneş'ten milli takım açıklaması: Benimle görüşmediler!
Cevdet Berker İşleyen

Şenol Güneş, A Milli Takım’da teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın’ın getirilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Trabzon’da bir lisede düzenlenen etkinliğe katılan deneyimli teknik adam, görevlendirme öncesinde kendisiyle herhangi bir görüşme yapılmadığını belirtti.

"DOĞRU MU YANLIŞ MI?"

Şenol Güneş ten milli takım açıklaması: Benimle görüşmediler! 1

Trabzon’da bir lisede gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerin sorularını yanıtlayan Şenol Güneş’e, A Milli Takım’da yaşanan teknik direktör değişikliği de soruldu. Vincenzo Montella’nın yerine Sergen Yalçın’ın göreve getirilmesi hakkında konuşan Güneş, kendisiyle öncesinde bir görüşme yapılmadığını ifade etti.

Deneyimli teknik adam, konuyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Benimle görüşmediler. Sergen’i aldılar, hayırlı olsun. Her kurumda kararı yetkililer verir ve sorumluluk onlarındır. Orada yönetim devam ediyor ve haziran ayında kongre var.

Başarı ve başarısızlık tek bir nedenle olmaz. Kararın doğru mu yanlış mı olduğunu zaman gösterir. Göreve kim gelirse gelsin milli takımın hocasıdır ve ona uygun davranmasıyla başarılı olmasını isteriz."

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Şenol Güneş son dakika milli takım
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