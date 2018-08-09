Şenol Güneş'ten zemin ve transfer açıklaması!

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, LASK Linz'i 1-0 yendikleri maçın ardından hem stat zemininin bozukluğu hem de transfer hakkında konuştu.
Şenol Güneş'in sözleri şu şekilde;
''2-0 YAPSAK DAHA RAHAT OLURDU''
Kazanmamız gereken bir maçtı. Gol yemeden avantaj yakalamak istiyorduk. 1-0'da bir avantajdır. 2,3 yapabilirdik. Onların hiç pozisyonu yok. 2-0 yapsak daha rahat olurdu. Saha şartları, hava şartlarına rağmen oyuncularım elinden geleni yaptılar.
''ZEMİN, OYUN ŞEKLİMİZLE ÇELİŞMİYOR''
Zemin için çalışmalar devam ediyor. Maalesef oynadığımız ortam bizim oyun şeklimizle çelişmiyor. Daha akıcı, daha pozisyonlu bir futbol yakalayabilirdik ama zemin engel oldu. Zemin bizim iyi pas yapıp yön değiştirmemize engel oldu. Zeminin çok iyi olması lazım. Zaten kapanmak isteyen takım merkezi kapatıyor, biz de kanatlardan gitmek durumunda kalıyoruz. Merkezden şut atmak, ara pası atmak konusunda zorluk çektik.
''OĞUZHAN GOL DE ATABİLİRDİ...''
Oğuzhan yetenekli, yaratıcı bir oyuncu. Sorumlulukları var. Gidip gelecek. Gol de atabilirdi bugün. Onları yapabilecek bir oyuncu. Hem ara pasları atabilen hem gol atabilen bir oyuncu. Hız olarak vites değiştirmede biraz daha faydalı olması lazım ama bugün bize yardımcı oldu.
''TRANSFERDE YÖNETİM UĞRAŞIYOR''
Transferler benim işim ama yönetim uğraşıyor zaten. Gelen, giden olabilir. Yaşıyoruz bunları, yeni bir şey değil. Biz takımı çalıştırıyoruz, elimizdekilerden en yüksek verimi almaya çalışıyoruz. Bizim yapacağımız iş çalışmak, çalışmak, çalışmak.
"LARIN DAHA İYİ YAPABİLSE..."
Bütün oyuncular iyiydi, şartlar içerisinde en iyisini yapmaya çalıştılar. Larin geriye geliş ve hareket etmeleri biraz daha iyi yapabilse, daha da iyi olacak. Vagner bunu daha etkili kullandı.
"BEN HER ŞEYİ SÖYLÜYORUM"
Benim söylemediğim bir şeyi kendileri söyleyip, yorum yapıyorlar. Hoca hiçbir şeye karışmıyor diyorlar, çok karışıyorum aslında. Ben düşüncemi başkana, yönetime, oyuncular çok rahat söylüyorum ama ben medyaya söylemem. Kaleci konusunda, defans konusunda, forvet konusunda her şeyi söylüyorum ama ben yetkili değilim. Oyuncu almada yetkili değilim.
YİNE SUAREZ!
Kimi istiyorsunuz diyorlar, Suarez'i istiyorum, çok basit. Başkan yarın görüşmeye gidelim diyebilir. Oyuncum bana para şikayeti ile gelmesin, benim şartım buydu. İşçilerim var, parasını vermiyorum ama tatil yapıyorum, olmaz.
VIDA, NEGREDO, OSPINA...
Sizi bıraktık da yabancı medyaya mı geçtik? Onlar ne yazarsa yazsın, bana ne! Vida'yı 2 aydır satıyorduk, Vida bizimle beraber. Negredo'yu satacaktık, Negredo bizimle beraber. Gereksiz konuşuyoruz. O kadar bilgilerim var ki, onları konuşalım.
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