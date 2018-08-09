Şenol Güneş'ten zemin ve transfer açıklaması!

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, LASK Linz'i 1-0 yendikleri maçın ardından hem stat zemininin bozukluğu hem de transfer hakkında konuştu.

Şenol Güneş'in sözleri şu şekilde;

''2-0 YAPSAK DAHA RAHAT OLURDU''

Kazanmamız gereken bir maçtı. Gol yemeden avantaj yakalamak istiyorduk. 1-0'da bir avantajdır. 2,3 yapabilirdik. Onların hiç pozisyonu yok. 2-0 yapsak daha rahat olurdu. Saha şartları, hava şartlarına rağmen oyuncularım elinden geleni yaptılar.

''ZEMİN, OYUN ŞEKLİMİZLE ÇELİŞMİYOR''

Zemin için çalışmalar devam ediyor. Maalesef oynadığımız ortam bizim oyun şeklimizle çelişmiyor. Daha akıcı, daha pozisyonlu bir futbol yakalayabilirdik ama zemin engel oldu. Zemin bizim iyi pas yapıp yön değiştirmemize engel oldu. Zeminin çok iyi olması lazım. Zaten kapanmak isteyen takım merkezi kapatıyor, biz de kanatlardan gitmek durumunda kalıyoruz. Merkezden şut atmak, ara pası atmak konusunda zorluk çektik.

''OĞUZHAN GOL DE ATABİLİRDİ...''

Oğuzhan yetenekli, yaratıcı bir oyuncu. Sorumlulukları var. Gidip gelecek. Gol de atabilirdi bugün. Onları yapabilecek bir oyuncu. Hem ara pasları atabilen hem gol atabilen bir oyuncu. Hız olarak vites değiştirmede biraz daha faydalı olması lazım ama bugün bize yardımcı oldu.