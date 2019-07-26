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Seray Sever'den tepki çeken sözler: Fasulye pahalıysa yemeyeceksin

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.07.2019 15:11 | Son Güncelleme

Uzun süredir ekran projelerinden uzak olan Seray Sever, ‘Gel Yazın Konuşalım’ programıyla ekranlara geri dönmüştü. Sever bugün programda yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın tepkisini çekti.

Türk sunucu, oyuncu, şarkıcı ve yapımcı Seray Sever, ‘Gel Yazın Konuşalım’ programıyla ekranlara dönmüştü.

Hakan Hatipoğlu ile birlikte program sunan Sever yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi oturdu. Hakan Hatipoğlu 'insanların hayatları zor; ekonomik problem çeken var nasıl gülsün bu insan' deyince Sever verdiği tepkiyle olay oldu.

Sever'in yaptığı açıklamaya tepki yağıyor. İşte o sözler:

"Şöyle gülsün bu insan; en azından yukarıda savaş uçakları uçmuyor, bombalar patlamıyor.Yanında insanlar ölmüyor. Vatanındasın birazcık da şükretmeyi bilmesi lazım... En azından sağlıklısın. Çalışırsın kazanırsın; millet işi de beğenmiyor. O ucuz bu pahalı; üretirsin kardeşim!

Fasulye pahalı! Pahalıysa pahalı ne yapacaksın fasulye yemeyeceksin o zaman ucuz sebze yiyeceksin..."

Hakan Hatipoğlu partneri Sever'in bu sözleri karşısında ne yapacağını şaşırdı.

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Seray Sever Gel Yazın Konuşalım Hakan HAtipoğlu

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