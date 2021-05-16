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Serdar Dursun'dan 4 gollük performans!

16.05.2021 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bundesliga 2'de Darmstadt forması giyen Serdar Dursun adeta şov yaptı.

Serdar Dursun'dan 4 gollük performans!

Bundesliga 2'de Darmstadt, sahasında Heidenheim ile karşılaştı.

Mücadele, ev sahibi ekibin 5-1 üstünlüğü ile sona erdi. Darmstadt'ın 5-1'lik galibiyetinde 4 gol, Serdar Dursun'dan geldi.

SERDAR DURSUN KİMDİR?

2011 yılında Eskişehirspor, Hannover 96 altyapısında forma giyen Serdar Dursun'u kadrosuna kattı. 20 yaşında Almanya'dan Türkiye'ye transfer olan genç oyuncu Şanlıurfaspor, Denizlispor ve Fatih Karagümrük formaları giymesine rağmen yeteri kadar şans bulamadı.

Türkiye'de A2 Ligi'nde gol krallığı yaşayan Serdar Dursun, 2016 yılında doğduğu ülke Almanya'nın Greuther Fürth takımının yolunu tuttu.

2018/2019 sezonu öncesi Fürth'ten Darmstadt'a transfer olan Serdar Dursun bu sezon gösterdiği performansla Almanya'da dikkatleri üzerine topladı.

Serdar Dursun, geçtiğimiz günlerde Goal Türkiye'ye yaptığı açıklamalarda Süper Lig'de bazı kulüpleri ve Almanya'dan da Hamburg ile Schalke 04'ün teklifleri olduğunu açıklamıştı. Süper Lig'den Serdar'a talip olan ekibin ise Beşiktaş olabileceği iddia edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Bundesliga
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
milli takimda sans verilmeliydi
Şenol görüyor musun Darmstadt’ın yıldızını ? Sırf AL2’de oynuyor diye mi çağırmıyorsun ? Eğer öyle ise AL2’nin kalitesi TSL’den 1000x daha iyi bil istedim.

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