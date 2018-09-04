Serdar Gürler: İdolüm Messi'yle ay sahaya çıkmam çok önemli

Osmanlıspor’dan İspanya La Liga ekiplerinden Huesca’ya transfer olan Serdar Gürler, A Milli Futbol Takımı'nın kampında İHA’ya konuştu. Milli Takım’ın Uluslar Ligi’nde Rusya ve İsveç’le oynayacağı karşılaşmalarla ilgili konuşan Gürler, “Uluslar Ligi çok iyi oldu. Avrupa’ya gitme yolunda hazırlık maçları gibi kıran kırana geçecek karşılaşmalar oynayacağız ve Avrupa Şampiyonası’na gitmek için daha çok şansımız oluşacak. 2 önemli, 2 güzel maçımız olacak. Kazanacak tarafın da biz olacağımızı düşünüyorum. Bu takımda arkadaşlık günden güne daha da iyiye gidiyor. Maçlarda bunu gösterdik. Antrenmanlarda ve saha dışında da çok iyi bir ortam var. Kazasız belasız 2 galibiyet alacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

“Messi’yle aynı sahada olmak çok önemli”

İspanya’nın Huesca takımına transfer olan Serdar Gürler, Huesca günleriyle ilgili de konuşarak, “İspanya’da beni beklediğimden daha iyi karşıladılar. Dili bilmememe rağmen bana inanılmaz yardımcı oldular. Teşekkür ediyorum. Ben de elimden geleni yapıyorum onların kültürüne alışmak için. Yavaş yavaş oynamaya başlıyorum. 3 deplasmanda 4 puan aldık. Bu lige yeni çıkan bir takım için önemli bir sonuç. 4. haftadan itibaren evimizde oynayacağız. Huesca’nın hak ettiği yere geleceğini düşünüyorum” dedi.