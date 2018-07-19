Serdar Gürler trafik kazası geçirdi!

Osmanlısporlu milli futbolcu Serdar Gürler, Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde trafik kazası geçirdi.
Alınan bilgiye göre, Gürler idaresindeki 34 TM 070 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Düzce kesimi Kaynaşlı Sarıçökek mevkisinde bariyerlere çarptı.
Gürler, araçta büyük ölçüde hasarın oluştuğu kazadan yara almadan kurtulurken, beraberindeki Anıl Karaer hafif şekilde yaralandı.
Karaer, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.
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