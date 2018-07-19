SPOR

Serdar Gürler trafik kazası geçirdi!

OSMANLISPOR HABERLERİ  | 19.07.2018 19:18 | Son Güncelleme

Osmanlısporlu milli futbolcu Serdar Gürler, Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde trafik kazası geçirdi. Aracıyla bariyerlere çarpan Gürler, kazadan yara almadan kurtuldu.

Serdar Gürler trafik kazası geçirdi!

Osmanlısporlu milli futbolcu Serdar Gürler, Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde trafik kazası geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Gürler idaresindeki 34 TM 070 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Düzce kesimi Kaynaşlı Sarıçökek mevkisinde bariyerlere çarptı.

Gürler, araçta büyük ölçüde hasarın oluştuğu kazadan yara almadan kurtulurken, beraberindeki Anıl Karaer hafif şekilde yaralandı.

Karaer, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

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Osmanlıspor serdar gürler

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
osmanlısporun futbolcusu bile lamborginiye biniyor nasıl paralar bunlar neyse geçmiş olsun
gerçekten çok zengin bir ülkemiz var
Araba 10 şoförlük 0 puan.
antalyaspora transfer etcez sakatlanma sakin
Geçmiş olsun kardeşim
iki günde parayı bulup milyonluk arabalar alıyorlar ama şoförlük sıfır sonra kaza yapıp araçları perte çıkarıyorlar
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