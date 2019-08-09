Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan hastanelik oldu

Şarkıcı Serdar Ortaç ve 5 yıllık eşi Chloe Loughnan dün İstanbul'da Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Adliye çıkışında birlikte açıklama yapan ünlü çift "birbirimizi seviyoruz ama yapamadık" dedi.

Boşanmanın ardından ise Chloe Loughnan hastanelik oldu. Güzel modelin imdadına ise boşandığı eşi Serdar Ortaç yetişti. Ortaç eski eşini hastaneye getirdi.

Serdar Ortaç, bu sabah Acıbadem Hastanesi’nde görüntülendi. Serdar Ortaç açıklamasında "Kadın bana 8 senesini vermiş neden yanında olmayayım. Anlaşarak boşandık ve seviyoruz. O benim düşmanım değil ki. O bana hanımlık yapmış asıl ben onu hastaneye götürmeseydim adam olmazdım” dedi. (Uçankuş)

