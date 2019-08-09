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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan hastanelik oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 10:39 | Son Güncelleme

Chloe Loughnan ile Serdar Ortaç dün flaş bir kararla boşanmıştı. Serdar Ortaç bu sabah ise eski eşi Chloe’yi rahatsızlandığı için hastaneye götürdüğünü söyledi.

Şarkıcı Serdar Ortaç ve 5 yıllık eşi Chloe Loughnan dün İstanbul'da Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Adliye çıkışında birlikte açıklama yapan ünlü çift "birbirimizi seviyoruz ama yapamadık" dedi.

Boşanmanın ardından ise Chloe Loughnan hastanelik oldu. Güzel modelin imdadına ise boşandığı eşi Serdar Ortaç yetişti. Ortaç eski eşini hastaneye getirdi.

Serdar Ortaç, bu sabah Acıbadem Hastanesi’nde görüntülendi. Serdar Ortaç açıklamasında "Kadın bana 8 senesini vermiş neden yanında olmayayım. Anlaşarak boşandık ve seviyoruz. O benim düşmanım değil ki. O bana hanımlık yapmış asıl ben onu hastaneye götürmeseydim adam olmazdım” dedi. (Uçankuş)

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