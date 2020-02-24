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Serdar Tuncer’den şiir gecesi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 24.02.2020 15:56 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi tarafından gerçekleştirilen şiir ve söyleşi programında Adıyamanlılarla buluşan şair Serdar Tuncer, güzel bir geceye imza attı.Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Sonsuzluk Kervanı’ konulu söyleşi ve şiir programına katılmak üzere Adıyaman’a gelen şair Serdar Tuncer, Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda hayranlarıyla buluştu.

Adıyaman Belediyesi tarafından gerçekleştirilen şiir ve söyleşi programında Adıyamanlılarla buluşan şair Serdar Tuncer, güzel bir geceye imza attı.
Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Sonsuzluk Kervanı’ konulu söyleşi ve şiir programına katılmak üzere Adıyaman’a gelen şair Serdar Tuncer, Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda hayranlarıyla buluştu. Ücretsiz olan ve yoğun ilgi gören programda salonu tıklım tıklım dolduran Adıyamanlıların oldukça güzel vakit geçirmesini sağlayan Serdar Tuncer, ünlü şair ve yazarların hayatlarının anlatıldığı ‘Sonsuzluk Kervanı’ programında okuduğu birbirinden güzel şiirlerle salondakilerden büyük alkış aldı.
Programa sonunda Adıyaman Belediyesi adına Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hakan Özöncel, usta şair Serdar Tuncer’e hediye ve plaket takdiminde bulunarak, performansından dolayı teşekkür etti.

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