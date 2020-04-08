YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Serdivan Belediye başkanı Yusuf Alemdar: ”Size bir telefon kadar uzaktayız”

Serdivan Belediye başkanı Yusuf Alemdar: ”Size bir telefon kadar uzaktayız”

SAKARYA HABERLERİ  | 08.04.2020 18:37 | Son Güncelleme

Korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren Serdivan Belediyesi, vatandaşların bu süreçle ilgili talep ve önerilerini daha hızlı şekilde alabilmek için WhatsApp iletişim hattı kurdu.Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Serdivan’da korona virüsle mücadele çalışmalarına ülkemizde ilk vakanın tespit edilmeden önce başlandığını ifade ederek süreç boyunca yapılan çalışmaları kamuoyuyla paylaştı.Vatandaşların süreçten en hafif şekilde etkilenmesi için 7 gün 24 saat esasına göre çalıştıklarını vurgulayan Başkan Alemdar, “Bu zamana kadar ilgili tüm kurumlarımızla birlikte hareket ettik, etmeye de devam ediyoruz.

Korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren Serdivan Belediyesi, vatandaşların bu süreçle ilgili talep ve önerilerini daha hızlı şekilde alabilmek için WhatsApp iletişim hattı kurdu.
Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Serdivan’da korona virüsle mücadele çalışmalarına ülkemizde ilk vakanın tespit edilmeden önce başlandığını ifade ederek süreç boyunca yapılan çalışmaları kamuoyuyla paylaştı.
Vatandaşların süreçten en hafif şekilde etkilenmesi için 7 gün 24 saat esasına göre çalıştıklarını vurgulayan Başkan Alemdar, “Bu zamana kadar ilgili tüm kurumlarımızla birlikte hareket ettik, etmeye de devam ediyoruz. 2 bin 468 ailemize erzak yardımında bulunurken, 860 vatandaşımızın ilaçları ve dezenfektan gereksinimleri de temin ettik. Hemşerilerimizin aktif olarak kullandığı 271 noktayı korona virüse karşı hijyenik hale getirdik. Bunun yanı sıra bin 822 sokağımızla ve 126 caddemiz ile toplamda 555 km yolu ve 2 bin 521 adet çöp konteynerimiz periyodik olarak dezenfekte ediyoruz. Pazar alanlarında 3 binin üzerinde maske dağıtımı yaparken, sokaklarımızın süsü olan hayvanlarımız için de 265 kilogram mamayı farklı noktalardaki beslenme ünitelerimize pay ettik. Vatandaşlarımızın sağlığının yanı sıra ekonomik anlamda da korumak ve kollamak için 876 iş yerini denetleyip, 279 işletmeye işlem yaptık” dedi.

Size bir telefon kadar uzaktayız
Küresel tehdit haline gelen korona virüsle mücadelede; Serdivan Belediyesi’nin bütün ekip ve ekipmanlarıyla gayret gösterdiğini vurgulayan Başkan Alemdar, “Gördüğünüz gibi bizler sizin için 24 saat sahadayız. Tüm samimiyetimle bilmenizi isterim; yalnız değilsiniz. Serdivan yalnız değil. Size bir telefon kadar uzaktayız. Belediyemizin 444 5450 numaralı çağrı merkezinin yanı sıra 0531 608 5676 numaralı WhatsApp iletişim hattından da ihtiyaçlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Müşterilerden aldığı her paraya bu işlemi uyguluyor Müşterilerden aldığı her paraya bu işlemi uyguluyor
KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecekKYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet pazarında olağanüstü önlemler alındı

Emet pazarında olağanüstü önlemler alındı

Tosya’da 3 köy daha karantinaya alındı

Tosya’da 3 köy daha karantinaya alındı

Milletvekili Ali Fazıl Kasap: "Kütahya çiftçisi yok sayıldı"

Milletvekili Ali Fazıl Kasap: "Kütahya çiftçisi yok sayıldı"

Emet’te 50 haneye 3 çeşit sıcak yemek

Emet’te 50 haneye 3 çeşit sıcak yemek

Yenişehir zabıtası önlemlerini arttırdı

Yenişehir zabıtası önlemlerini arttırdı

Günlük 500 adet maske üretiyorlar

Günlük 500 adet maske üretiyorlar

Sakarya Namaz Vakitleri 8 Nisan Çarşamba

İmsak
04:54
Sabah
06:23
Öğle
13:05
İkindi
16:44
Akşam
19:37
Yatsı
21:00

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 8 Nisan Çarşamba

Duru Eczanesi
Adapazari
Kent Eczanesi
Yenikent
Ömür Eczanesi
Adapazari
Çağlayan Eczanesi
Akyazi
Balaban Eczanesi
Arifiye
Hacıoğlu Eczanesi
Erenler
Zeynep Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sakarya'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 193 kişiye 129 bin 626 lira ceza

Sakarya'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 193 kişiye 129 bin 626 lira ceza

Muhtar ve azaları mahallenin her yerini dezenfekte ettirdi

Muhtar ve azaları mahallenin her yerini dezenfekte ettirdi

KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek

KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bolu ve Karabük'te koronavirüs tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bolu ve Karabük'te koronavirüs tedbirleri

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.