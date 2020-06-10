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Serdivan Belediyesi ekipleri esnafı bilgilendirmeye devam ediyor

SAKARYA HABERLERİ  | 10.06.2020 17:13 | Son Güncelleme

Serdivan Belediyesi, yeni normalleşme sürecinde esnafı bilgilendirmeye devam ediyor.Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, normalleşme dönemiyle birlikte kapılarını yeniden açan işletmeleri ziyaret ederek, süreç ve uyulması gereken hususlar hakkında bilgilendirmeye devam ediyor.

Serdivan Belediyesi ekipleri esnafı bilgilendirmeye devam ediyor

Serdivan Belediyesi, yeni normalleşme sürecinde esnafı bilgilendirmeye devam ediyor.
Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, normalleşme dönemiyle birlikte kapılarını yeniden açan işletmeleri ziyaret ederek, süreç ve uyulması gereken hususlar hakkında bilgilendirmeye devam ediyor. Köprübaşı, Otuzikievler, Bahçelievler, Kazımpaşa, Beşköprü ve Esentepe mahallelerindeki iş yerlerini gezerek yeni normale geçişle birlikte alınması gereken önlemler konusunda işletme sahiplerini ve çalışanları bilgilendiren ekipler, bakanlığın genelgesi kapsamında hizmet verilebilecek alanın metrekare olarak belirlenmesinden, aynı anda alanda bulunabilecek kişi sayısına; tuzluk, biberlik ve peçetelik gibi ortak kullanım malzemelerinin yerine tek kullanımlık ürünlerin kullanımına kadar tüm hususları tek tek anlatıyor. Ekipler bilgilendirme broşürünün doldurularak mutlak surette işletmelerin girişlerine asılması gerektiği ile ilgili de işyeri sahiplerini uyarırken aynı zamanda ziyaret ettikleri tüm esnaflara Belediyenin ürettiği maskelerden de ücretsiz olarak dağıtıyor.
Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kontrollü sosyal hayata geçişte bölge esnaflarının da yeni çalışma düzenine uyum sağlayabilmeleri ve bu süreçte herhangi bir olumsuzluğun, mağduriyetin yaşanmaması adına her zaman esnafın yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, “Sürecin başından itibaren her an esnaflarımızın yanlarında olduk. Bundan sonra da aynı şekilde destek olmaya devam edeceğiz. Serdivan’da esnaflarımız hiçbir zaman yalnız kalmadı, kalmayacak. Biz her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Serdivan Belediyesi ekipleri esnafı bilgilendirmeye devam ediyor

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