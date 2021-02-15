YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Serdivan’da kar mesaisi devam ediyor

Serdivan’da kar mesaisi devam ediyor

15.02.2021 17:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serdivan Belediyesi ekipleri, ilçede etkili olan kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksaklık yaşanmaması için küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Yurt genelinde devam eden kar yağışının Sakarya’da da etkili olmasıyla beraber Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de 24 saat mesai yapıyor.

Serdivan Belediyesi ekipleri, ilçede etkili olan kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksaklık yaşanmaması için küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Yurt genelinde devam eden kar yağışının Sakarya’da da etkili olmasıyla beraber Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de 24 saat mesai yapıyor. Ana arterlerde kar temizleme ve tuzlama çalışmaları sürerken ara sokaklar ve köy yollarında da ekipler hummalı şekilde çalışmaya devam ediyor. İlçenin yüksek kesimlerinde yer yer 30 santimetreyi bulan kar yığınları greyderler vasıtasıyla temizlenirken, tuzlama araçları da yapılan temizliğin ardından araç sürüşüne uygun hale getirmek için yollara tuz ve solüsyon döküyor. Soğuk hava ve kar yağışı dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını da unutmayan Serdivan Belediyesi, onların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için de çalışmalarını sıklaştırdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Danla Bilic'in aşkı! İşte Danla Bilic'in aşkı!
KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecekKYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek
1/

Sakarya Namaz Vakitleri 15 Şubat Pazartesi

İmsak
06:21
Sabah
07:46
Öğle
13:17
İkindi
16:11
Akşam
18:39
Yatsı
19:59

Sakarya Nöbetçi Eczaneler15 Şubat Pazartesi

Berkay Eczanesi
Adapazari
Can Eczanesi
Adapazari
Cerrahoğlu Eczanesi
Adapazari
Şifa Eczanesi
Yenikent
Hayat Eczanesi
Akyazi
Değirmentepe Eczanesi
Arifiye
Anadolu Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Aydın Valiliğinden yüz yüze eğitim açıklaması

Aydın Valiliğinden yüz yüze eğitim açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Orhan Çıkırıkçı: "Bazen kader kendi elinizde olmuyor"

Orhan Çıkırıkçı: "Bazen kader kendi elinizde olmuyor"

Vali’den yasak denetlemesi

Vali’den yasak denetlemesi

Çiftçiyi zor günler bekliyor

Çiftçiyi zor günler bekliyor

Diğer Haberler

Vali Kaldırım, karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi

Vali Kaldırım, karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi

Sakarya’da 180 kişilik ekip karla mücadele ediyor

Sakarya’da 180 kişilik ekip karla mücadele ediyor

’Kan Dostum SUBÜ’ kampanyasına 50 öğrenci destek verdi

’Kan Dostum SUBÜ’ kampanyasına 50 öğrenci destek verdi

Hendek Belediyesi, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor

Hendek Belediyesi, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor

Sakarya'da kardan çöken çatının altında kalan koyunlar kurtarıldı

Sakarya'da kardan çöken çatının altında kalan koyunlar kurtarıldı

Sakarya, Karabük ve Düzce'de kısıtlamaya uymayan 337 kişiye para cezası verildi

Sakarya, Karabük ve Düzce'de kısıtlamaya uymayan 337 kişiye para cezası verildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.