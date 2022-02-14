YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Serebral palsili çocuk, hediye puset sayesinde 11 yılda ilk kez dışarı çıktı

Serebral palsili çocuk, hediye puset sayesinde 11 yılda ilk kez dışarı çıktı

14.02.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serebral palsili çocuk, hediye puset sayesinde 11 yılda ilk kez dışarı çıktı

Karabük'te serebral palsi (beyin felci) rahatsızlığı nedeniyle 11 yıldır yatağa bağımlı yaşayan 14 yaşındaki Tülin Özata, hediye edilen özel engelli puseti sayesinde ilk defa dışarıda dolaşma imkanı buldu.

Cumayanı köyünde yaşayan Cemal ve Özlem Özata çiftinin üç kız çocuğundan biri olan Tülin, 3 yaşında geçirdiği beyin felci sonucu engelli kaldı.

Ailesinin maddi durumu olmadığı için engelli puseti alınamayan Tülin Özata, 11 yıl yatağa bağlı yaşadı.

Durumu öğrenen AK Parti İl Başkan Yardımcısı Nurettin Emlik, başta Karabük Valisi Fuat Gürel, ilgili kurum ve sivil toplum örgütleriyle irtibata geçerek Özata'nın kullanabileceği şekilde tasarlanmış puset temin etti.

Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi Başkanı Muhittin Yılmaz ile aileyi ziyaret eden Emlik, puseti kendilerine teslim etti.

Anne Özlem Özata, yaptığı açıklamada, çocuğunu 11 yıldır dışarı çıkarıp dolaştıramadığını belirterek "Herkesten Allah razı olsun. 11 yıldır çocuğumu dışarı çıkartmıyorum, daha şimdi çıkarttım. Arabada rahat etti." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karabük'te kar üstünde drift yapan sürücüler polisi görünce kaçtıKarabük'te kar üstünde drift yapan sürücüler polisi görünce kaçtı
Adana'da tabancayla vurularak öldürülen gencin cenazesi defnedildiAdana'da tabancayla vurularak öldürülen gencin cenazesi defnedildi
Sivas'ta devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybettiSivas'ta devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Karabük

Karabük Namaz Vakitleri 14 Şubat Pazartesi

İmsak
06:13
Sabah
07:39
Öğle
13:09
İkindi
16:00
Akşam
18:28
Yatsı
19:49

Karabük Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Pazartesi

Tuğba Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Gökçınar Eczanesi
Merkez
Yeni Sağlık Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Safranbolu
Betül Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Urfalı Hikmet 125 bin TL kazandı, hayatı değişti! Bakın parayla ne yaptı

Urfalı Hikmet 125 bin TL kazandı, hayatı değişti! Bakın parayla ne yaptı

Merve Boluğur'un seksi dansı olay oldu!

Merve Boluğur'un seksi dansı olay oldu!

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Ünlü şarkıcı final kararına isyan etti! "Ne geçti elinize?"

Ünlü şarkıcı final kararına isyan etti! "Ne geçti elinize?"

Eski yarışmacının annesi Acun Ilıcalı'ya isyan etti

Eski yarışmacının annesi Acun Ilıcalı'ya isyan etti

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.