Serebral palsili çocuk, hediye puset sayesinde 11 yılda ilk kez dışarı çıktı

Karabük'te serebral palsi (beyin felci) rahatsızlığı nedeniyle 11 yıldır yatağa bağımlı yaşayan 14 yaşındaki Tülin Özata, hediye edilen özel engelli puseti sayesinde ilk defa dışarıda dolaşma imkanı buldu.

Cumayanı köyünde yaşayan Cemal ve Özlem Özata çiftinin üç kız çocuğundan biri olan Tülin, 3 yaşında geçirdiği beyin felci sonucu engelli kaldı.

Ailesinin maddi durumu olmadığı için engelli puseti alınamayan Tülin Özata, 11 yıl yatağa bağlı yaşadı.

Durumu öğrenen AK Parti İl Başkan Yardımcısı Nurettin Emlik, başta Karabük Valisi Fuat Gürel, ilgili kurum ve sivil toplum örgütleriyle irtibata geçerek Özata'nın kullanabileceği şekilde tasarlanmış puset temin etti.

Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi Başkanı Muhittin Yılmaz ile aileyi ziyaret eden Emlik, puseti kendilerine teslim etti.

Anne Özlem Özata, yaptığı açıklamada, çocuğunu 11 yıldır dışarı çıkarıp dolaştıramadığını belirterek "Herkesten Allah razı olsun. 11 yıldır çocuğumu dışarı çıkartmıyorum, daha şimdi çıkarttım. Arabada rahat etti." dedi.

