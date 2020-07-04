Seren Serengil Marmaris’ten yat aldı

Ünlü şarkıcı ve program sunucusu Seren Serengil Marmaris’e yat almak için geldi. Aldığı yatın satın alma işlemlerini beklerken yemek yiyen Serengil, sıcak ve sempatik tavırları ile kendine hayran bıraktı.

Tatilini denizde geçirmeyi tercih ettiğin belirten Seren Serengil, "Marmaris’i çok seviyorum çocukluğumdan bu yana burada tatile gelirdik zaten burası daha sessiz ve sakin olduğu için tercih ettim, deniz tatilini çok seviyorum her yıl yat kiralıyordum bu yıl artık kendime almanın zamanı geldi diye düşündüm ve tabii ki köpeklerim de var onları da düşünerek aldım. İşlemleri için bekliyorum. Ben Bodrum’cu değilim teknem şu an da Selimiye’de. Marmaris’e yerleşme düşüncem de var tabii ki" diye bir açıklamada bulundu.

Seren Serengili Bodrum’un çok kalabalık Marmaris’in de sakinliğinin çok hoşuna gittiğini Marmaris’te şahane koyların olduğunu ve romantik bir insan olduğu için Marmaris’e yerleşme planı olduğunu söyledi.

Serengil’in aldığı teknenin 21 metrelik lüks motoryat sınıfında ve yaklaşık değeri 2 buçuk milyon Türk lirası olduğu öğrenildi.

Ünlü şarkıcı ve sunucu teknenin satın alma işlemleri bitene kadar yaklaşık 10 gün Marmaris’te kalacağını da belirtti.



