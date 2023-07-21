MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Serenay Sarıkaya 10 milyon takipçiye ulaştı! Sevincini böyle duyurdu

Serenay Sarıkaya 10 milyon takipçiye ulaştı! Sevincini böyle duyurdu

21.07.2023 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seslendirdiği şarkılar, dansları ve oyunculuk kariyeriyle sık sık gündeme gelen Serenay Sarıkaya, sıcak havalarının gelmesiyle birlikte yaz sezonunu Ege Bölgesi'nde açmıştı. Tatilden sık sık bikinili karelerini paylaşan Sarıkaya şimdi de Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşmanın sevincini yaşıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrollerini paylaştığı "Aile" dizisiyle ekranlara geri dönen güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, dizisi sezon finalindeyken Netflix'te yayınlanacak olan Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin çekimlerine başladı. Son olarak tatil pozlarıyla çok konuşulan Sarıkaya, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaştı.

Serenay Sarıkaya, 4 fotoğrafını birleştirdiği bir kolaj yayınlayıp kutlama ve kalp emojileriyle 10 milyon takipçiye ulaşmanın sevincini takipçileriyle paylaştı.

1 serenay

Geçtiğimiz günlerde imaj değişikliğine giden Sarıkaya uzun kullandığı saçlarını omuzlarına gelecek kadar kısa kestirmişti. Ünlü ismin son hali yine çok beğenilmişti.

serenay saçları

Serenay Sarıkaya, Netflix'te izleyicisinin karşısına çıkacak olan yeni dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti'de amcasının boşanma davaları konusunda uzman olan hukuk bürosunda avukatlık yapan Leyla karakterine hayat verecek.

avukat

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Babası bakın kim çıktı! Yeşilçam'ın ünlü ismini görenler çok şaşırdıBabası bakın kim çıktı! Yeşilçam'ın ünlü ismini görenler çok şaşırdı
Sosyal medyayı sallayan Ebrar Karakurt ve Sergen Yalçın pozuSosyal medyayı sallayan Ebrar Karakurt ve Sergen Yalçın pozu
Eski kocasına gönderme yaptığı söylenmişti! Yeni paylaşım: Ben bu yılın başından beri..."Eski kocasına gönderme yaptığı söylenmişti! Yeni paylaşım: Ben bu yılın başından beri..."
Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Gündüzleri kavruluyor, geceleri donuyorlar... Bu ilde vatandaşlar ne yapacağını şaşırıyor!
Gündüzleri kavruluyor, geceleri donuyorlar... Bu ilde vatandaşlar ne yapacağını şaşırıyor!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Damat kayınpederiyle dans etmek istedi! Kucağına alıp ters döndürdü

Damat kayınpederiyle dans etmek istedi! Kucağına alıp ters döndürdü

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Havada panik! “Zaman döngüsüne takıldım”

Havada panik! “Zaman döngüsüne takıldım”

Yasak aşk yaşadığı sevgilisi ayrılmak istedi! İntikamı çok acı oldu

Yasak aşk yaşadığı sevgilisi ayrılmak istedi! İntikamı çok acı oldu

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.