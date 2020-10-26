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Sergen Yalçın: Benim güvencem taraftar

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.10.2020 22:47 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Denizlispor'u 3-2 yendikleri maçın ardından açıklama yaptı.

Sergen Yalçın: Benim güvencem taraftar

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Denizlispor galibiyetinin ardından konuştu.

Avrupa maçlarının performanslarını etkilediğini söyleyen Yalçın, "Maçın farklı yönleri var. Kırmızı karttan sonra oyunun kontrolünü verdik. Maçlarda bunlar olabiliyor. Daha farklı kazanabilecekken, kırmızı karttan sonra 4-4-1'e dönmek zorunda kaldı. Bugün 3 puan çok önemliydi. Lige Beşiktaş'a yakışmayacak şekilde başladık. Zorluklarla ilgili konuşmuyorum ama pandemi döneminde zorluklar yaşadık. Seyirci yok, transferler geç geldi. Avrupa, bizi perişan etti. Avrupa'ya gitmek isteriz ama takım olarak sıkıntılarımız vardı." dedi.

"BUNDAN SONRA AYNISI OLACAK"

Aranın iyi geldiğini söyleyen teknik adam, "Bu 3 haftalık ara bize çok iyi geldi. Oyuncuların performansından çok memnunum. 3-0'a kadar müthiş oynadık. Bundan sonraki maçlarda da aynısı olacak. Kimse başka bir oyun beklemesin. Savaşan, mücadele eden bir takımı herkes görecek. Bahane için burada değilim." diye konuştu.

"BİZ KRİZDEN ÇIKARIRIZ; BİLİYORUZ"

Krizden çıkacaklarını söyleyen antrenör, "Bazen işler kötü gidince kriz ortamı oluşuyor. Biz buna alışık bir ekibiz. Daha önce çalıştığımız yerlerde çok kriz yaşadık. Takımı ve camiaya buradan çıkarmayı biliriz, yeter ki işimizi yapmaya fırsat versinler. Bunu toparlayabileceğimize inanıyoruz. Oyuncularımıza da bunu aşılıyoruz. Yeni transferlerimiz takıma çok iyi uyum sağladı. Rahid Ghezzal çok klas bir oyuncu. Valentine Rosier de çok iyi." ifadelerini kullandı.

"BENİM TAZMİNATIM YOK"

Kendilerine yapılan eleştirilere yanıt veren Yalçın, "Nefes aldık, biraz rahatladık. Sosyal medyada çok üstümüze geliniyor. Ekibimin aleyhine çok şeyler yazılıyor, bunlar üzücü. Biz görevimizi yapmaya çalışıyoruz, Beşiktaş'ı sevdiğimiz için buraya geldik. Benim tazminatım yok, 1 yıllık sözleşmem var. Beşiktaş taraftarından başka güvencem yok, bize yardımcı olsunlar." diyerek sözlerini noktaladı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sen devam reis sana burdan sallayanlar topu görse karpuz zannederler.biz taraftar olarak istedik seni isterse 1lige düşsün sana güveniyoruz.6lı ganyan sana helâl olsun kepçe.
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