SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Sergen Yalçın çok net konuştu!

Sergen Yalçın çok net konuştu!

24.11.2021 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Ajax ile oynadıklaır ve 2-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Sergen Yalçın çok net konuştu!

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Ajax ile oynadıklaır ve 2-1 yenildikleri maçın ardından konuştu.

"İKİYİ BULSAK, MAÇI KOPARABİLİRDİK"

Sergen Yalçın açıklamasında, "İyi maç oldu, takım iyi mücadele etti. Sıkıntılı süreçle oyuncuların özverileri iyiydi. Oyunu ilk yarıda koparabilirdik. Üst düzey bir takımla oynadık, yakaladıkları zaman kaçırmıyorlar. Biz pozisyonları atamadık. İkiyi bulsak, maçı koparabilirdik. Bu seviyede böyle oluyor. Bizim için iyi bir Şampiyonlar Ligi serüveni olmadı. Daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorduk. Hayatta bazen istediğiniz olmuyor. Taraftarlarımıza desteklerinden teşekkür ederiz. İnşallah bu desteği geri çevirmeyeceğiz. 2-0 yapsak, maç dönmezdi. Bulduğunu atacaksın. Cyle Larin'in 44'teki pozisyonu %100'ün üzerindeydi." dedi.

"ALEX'İN PERFORMANSINDAN..."

Sergen Yalçın ayrıca, "Alex Teixeira'nın performansından memnun olma ihtimalimiz yok. Çok daha farklı beklentilerimiz var ama şu ana kadar katkı yapamadı. Uzun yıllar Çin'de oynadı, kolay değil. Toparlanıp oyunun içine girmesi gerekiyor. Olmayınca karşı kaleye gitmek biraz zor. Onun da toparlanıp, oyunun içine girmesi lazım. Belki ligin ikinci yarısında performansını yakalayıp bize yardımcı olabilir." sözlerini kullandı.

Beşiktaş taraftarı: Sergen takımı ayağa kaldırBeşiktaş taraftarı: Sergen takımı ayağa kaldır

"BİZİM MAÇLARDA VAR DEVREYE GİRMİYOR"

Sergen Yalçın, "Galatasaray maçında aleyhimize verilen penaltı var, Alanyaspor maçında VAR devreye girmiyor ve penaltımız verilmiyor. Bizim maçlarda VAR devreye girmiyor. Ondan önceki maç iki penaltımız var. Pozisyonları maçtan sonra gösteriyorlar." dedi.

"GÖRÜNTÜLERİ SİLDİK DİYORLAR"

Sergen Yalçın: "Görüntüleri istiyoruz, 'Görüntüleri sildik' diyorlar. Çok güvensiz bir ortamda mücadele ediyoruz. VAR'dan bir tane lehimize bir tane karar çıkmadı. Koca Beşiktaş bu kadar rakip kalede oynuyor, bir tane lehimize karar çıkmaz mı? Bunları söyleyince, hakemler hakkında konuştuğum, isyan ettiğim söyleniyor. Konuşmayınca başka şey söyleniyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bir şeyleri sert söyleyince TFF'den ceza yiyorsun. Böyle bir ortamda hocalık yapmaya çalışıyoruz. Allah, bize kolaylık versin"" ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
PARTNER Otel mutfağında taciz şoku! Hepsini tek tek anlattı Otel mutfağında taciz şoku! Hepsini tek tek anlattı
Maç bitti, taraftarlar Sergen Yalçın'ı çağırdıMaç bitti, taraftarlar Sergen Yalçın'ı çağırdı
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
daha iyisi derken bu iyi dahada iyisimi var hocam 0 puan var ortada sen dahada iyisi olabilirdi diyosun
Avrupa maçında yenil sonra lig ile ilgili hakem algısı yap. Ve bunu hakemler tarafından kollanan takım yapıyor ..Ağlak jimnastik kulübü
YAZIKLAR OLSUN SİZE

En Çok Okunan Haberler

Adli Tıp Uzmanı: Müslüme'nin 11 derecede dağda tek yaşaması olası değil

Adli Tıp Uzmanı: Müslüme'nin 11 derecede dağda tek yaşaması olası değil

Önemli yatırım anlaşmaları imzalandı

Önemli yatırım anlaşmaları imzalandı

Yusuf Demir, Messi'den sonra tarihe geçti!

Yusuf Demir, Messi'den sonra tarihe geçti!

Fatih Terim'den Fenerbahçe maçı açıklaması

Fatih Terim'den Fenerbahçe maçı açıklaması

Hayal kırıklığı! Yollar ayrılıyor

Hayal kırıklığı! Yollar ayrılıyor

Mostafa Mohamed transferi yatıyor!

Mostafa Mohamed transferi yatıyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Güntekin Onay'a tepki yağıyor! İşte o açıklama

Güntekin Onay'a tepki yağıyor! İşte o açıklama

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Hiçbirini rahat bırakmayacağım

Hiçbirini rahat bırakmayacağım

Galatasaraylıları kızdıran paylaşım

Galatasaraylıları kızdıran paylaşım

Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş!

Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.