Sergen Yalçın çok net konuştu!

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Ajax ile oynadıklaır ve 2-1 yenildikleri maçın ardından konuştu.

"İKİYİ BULSAK, MAÇI KOPARABİLİRDİK"

Sergen Yalçın açıklamasında, "İyi maç oldu, takım iyi mücadele etti. Sıkıntılı süreçle oyuncuların özverileri iyiydi. Oyunu ilk yarıda koparabilirdik. Üst düzey bir takımla oynadık, yakaladıkları zaman kaçırmıyorlar. Biz pozisyonları atamadık. İkiyi bulsak, maçı koparabilirdik. Bu seviyede böyle oluyor. Bizim için iyi bir Şampiyonlar Ligi serüveni olmadı. Daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorduk. Hayatta bazen istediğiniz olmuyor. Taraftarlarımıza desteklerinden teşekkür ederiz. İnşallah bu desteği geri çevirmeyeceğiz. 2-0 yapsak, maç dönmezdi. Bulduğunu atacaksın. Cyle Larin'in 44'teki pozisyonu %100'ün üzerindeydi." dedi.

"ALEX'İN PERFORMANSINDAN..."

Sergen Yalçın ayrıca, "Alex Teixeira'nın performansından memnun olma ihtimalimiz yok. Çok daha farklı beklentilerimiz var ama şu ana kadar katkı yapamadı. Uzun yıllar Çin'de oynadı, kolay değil. Toparlanıp oyunun içine girmesi gerekiyor. Olmayınca karşı kaleye gitmek biraz zor. Onun da toparlanıp, oyunun içine girmesi lazım. Belki ligin ikinci yarısında performansını yakalayıp bize yardımcı olabilir." sözlerini kullandı.

"BİZİM MAÇLARDA VAR DEVREYE GİRMİYOR"

Sergen Yalçın, "Galatasaray maçında aleyhimize verilen penaltı var, Alanyaspor maçında VAR devreye girmiyor ve penaltımız verilmiyor. Bizim maçlarda VAR devreye girmiyor. Ondan önceki maç iki penaltımız var. Pozisyonları maçtan sonra gösteriyorlar." dedi.

"GÖRÜNTÜLERİ SİLDİK DİYORLAR"

Sergen Yalçın: "Görüntüleri istiyoruz, 'Görüntüleri sildik' diyorlar. Çok güvensiz bir ortamda mücadele ediyoruz. VAR'dan bir tane lehimize bir tane karar çıkmadı. Koca Beşiktaş bu kadar rakip kalede oynuyor, bir tane lehimize karar çıkmaz mı? Bunları söyleyince, hakemler hakkında konuştuğum, isyan ettiğim söyleniyor. Konuşmayınca başka şey söyleniyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bir şeyleri sert söyleyince TFF'den ceza yiyorsun. Böyle bir ortamda hocalık yapmaya çalışıyoruz. Allah, bize kolaylık versin"" ifadelerini kullandı.



