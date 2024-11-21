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Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe'ye Talisca için 'almayın' uyarısı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.11.2024 10:10
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Fenerbahçe'nin son günlerdeki 1 numaralı gündemi Anderson Talisca konuşulmaya devam ederken, Beşiktaş'ın eski hocalarından Sergen Yalçın Sarı-Laciverliler'e dikkat çeken bir öneride bulundu. İşte detaylar...

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe'ye Talisca için 'almayın' uyarısı!
Anderson Talisca

Anderson Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Beşiktaş başta olmak üzere Süper Lig'de birçok kulübü çalıştırmış olan Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Anderson Talisca ile ciddi teklifler aldığı öne sürülen Youssef En-Nesyri için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TALISCA DENGELERİ BOZAR"

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Kafa Sports'ta konuşan Yalçın, "Fenerbahçe, Talisca'ya o parayı vermeli mi? Ben olsam vermem. Biz Talisca'yı Beşiktaş'tan hatırlıyoruz. Şimdiki Talisca nasıl olur bilmiyorum. Yaşı çok yüksek değil ama 13 milyon euroluk bir kontrat çok yüksek. Dengeleri bozarsın!"

"FENERBAHÇE'NİN FORVETİ YOK"

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"Büyük takımlar dahil Türkiye'de bu rakamları verebilecek takımlar olduğunu düşünmüyorum. Bir de Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı aldığında Galatasaray'ın kaç puan gerisinde olacak? Fenerbahçe bir 3 puan daha kaybederse hiç gerek yok. Fenerbahçe'nin Talisca'dan başka ihtiyaçları var. Kenar oyuncusu yok, forvet oyuncusu yok. Forvet oyuncusu yok derken ligi domine edecek bir oyuncu yok." ifadelerini kullandı.

"EN NESYRI'Yİ PAKET YAPIP VERSİNLER..."

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En-Nesyri için gelen teklifi de değerlendiren Sergen Yalçın, "Eğer öyle bir istek varsa yanında birini daha paketleyip versinler. 32 milyon euro falan veriyorlarsa kim olduğu fark etmez versinler birini. Bugün Türkiye'de hangi oyuncuya 32 milyon euro veriliyorsa hemen paket yapıp yanına da bir oyuncu koyup versinler." açıklamasını yaptı.

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