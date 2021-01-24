Sergen Yalçın'dan forvet transferi müjdesi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Göztepe'yi 2-1 mağlup ettikleri mücadelenin sonrasında konuştu.

Son durumu değerlendiren Yalçın, "Sezona kötü başladık. Avrupa kupaları karşımıza çıktı. Hazırlık yapmadan maça çıktık ve kötü oynadık. Lige de kötü başladık. Bu beklenmeyen bir durum değildi. Lige hazır girmedik, transferler gecikti. Milli arada bay geçtiğimiz 3 haftalık süreç bize iyi geldi." dedi.

Geniş kadronun işe yaradığını söyleyen genç hoca, "Bugün takım yorgun olduğunu gösterdi. Rotasyonun önemini görmüş olduk. Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal ve Montero'yu kullanamadık. Geniş bir kadromuz var, herkesin hazır olmasının önemini bir kez daha gördük. Ligin ilk yarısını böyle bir pozisyonda bitirmek çok önemli. Çok mutluyuz ama zor bir ikinci yarı bizi bekliyor. Bütün oyuncularımıza ihtiyacımız var. Herkes hazır olmalı. Lütfen oyuncularımıza saygı gösterelim, oyuncularımızı eleştirmeyelim." ifadelerini kullandı.

Forvet istediğini de vurgulayan Sergen Yalçın, "Mümkün olursa santrafor transferi yapmak istiyoruz. Bazı değişimler düşünüyorum ama Türk futbolu ve camiamız sıkıntılı günlerden geçiyor. Mümkün olursa takımı güçlendirmek istiyoruz. Buna yönetim karar verir. Ben istediklerimi söyledim. Ekonomi ve yabancı çokluğu önümüzü kesiyor. Forvet dışında başka oyuncu almayız gibi gözüküyor. Adem Ljajic ve Gökhan Töre iki yeni transfer olarak aramıza döndü. Üçüncü transferi de yapabilirsek iyi olur." diye konuştu.

