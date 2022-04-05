Sergen Yalçın getirmişti, Ismael gönderiyor!

Son dakika haberleri: Bu sezon mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde beklentilerin çok altında kalan Beşiktaş'ta yeni sezon planlamasına başlandı. Siyah - beyazlılarda yeni teknik direktör Valerien Ismael'in kadroda istemediği 3 oyuncu belli oldu.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, takımının başında ilk sınavına lider Trabzonspor karşısında çıkmış ve 1-1'lik beraberlikle ayrıldığı karşılaşma sonrasında oynattığı oyunla beğeni toplamıştı.

Fransız teknik direktör, bir yandan sistemini takıma aşılamak isterken bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor.

3 İSMİN BİLETİNİ KESTİ

Beşiktaş Teknik Direktörü, yeni sezonda kadroda düşünmediği 3 ismi belirledi. Ismael; Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup ve Mehmet Topal'ı gelecek sezonda gönderilecekler listesine ekledi.

TÖRE'Yİ SERGEN YALÇIN GETİRMİŞTİ

Beşiktaş'ın geçen sezon kadrosuna kattığı Gökhan Töre, o dönem takımı çalıştıran Sergen Yalçın'ın özel isteğiyle kadroya katılmıştı.

SİNYALLERİNİ VERMİŞTİ

Siyah - beyazlıların yeni çalıştırıcısı, Trabzonspor maçı kadrosuna 3 futbolcuyu dahil etmemişti. Ismael, maç öncesinde "Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Mehmet Topal kadroda değil. Durumları nedir?" sorusuna, "Buraya geldiğimde bütün futbolcular oynayabilecek durumdaydı. Ancak hoca olarak bu benim tercihim oldu." cevabını vermişti.

