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Sergen Yalçın getirmişti, Ismael gönderiyor!

05.04.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta değişim rüzgarı devam edecek! Bu sezona Sergen Yalçın ile başlayan ancak kötü sonuçların ardından yolları ayıran Beşiktaş, Önder Karaveli'yle devam etmiş ancak 31. haftada oynanan Trabzonspor maçı öncesinde Valerien Ismael'i takımın başına getirerek Karaveli'yi kulüp içerisinde görevlendirmişti. Siyah - beyazlılarda transferde de hareketli dakikalar yaşanıyor...

Sergen Yalçın getirmişti, Ismael gönderiyor!
Gökhan Töre

Gökhan Töre

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son dakika haberleri: Bu sezon mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde beklentilerin çok altında kalan Beşiktaş'ta yeni sezon planlamasına başlandı. Siyah - beyazlılarda yeni teknik direktör Valerien Ismael'in kadroda istemediği 3 oyuncu belli oldu.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, takımının başında ilk sınavına lider Trabzonspor karşısında çıkmış ve 1-1'lik beraberlikle ayrıldığı karşılaşma sonrasında oynattığı oyunla beğeni toplamıştı.

Fransız teknik direktör, bir yandan sistemini takıma aşılamak isterken bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor.

3 İSMİN BİLETİNİ KESTİ

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Beşiktaş Teknik Direktörü, yeni sezonda kadroda düşünmediği 3 ismi belirledi. Ismael; Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup ve Mehmet Topal'ı gelecek sezonda gönderilecekler listesine ekledi.

TÖRE'Yİ SERGEN YALÇIN GETİRMİŞTİ

Gökhan Töre

Beşiktaş'ın geçen sezon kadrosuna kattığı Gökhan Töre, o dönem takımı çalıştıran Sergen Yalçın'ın özel isteğiyle kadroya katılmıştı.

SİNYALLERİNİ VERMİŞTİ

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Siyah - beyazlıların yeni çalıştırıcısı, Trabzonspor maçı kadrosuna 3 futbolcuyu dahil etmemişti. Ismael, maç öncesinde "Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Mehmet Topal kadroda değil. Durumları nedir?" sorusuna, "Buraya geldiğimde bütün futbolcular oynayabilecek durumdaydı. Ancak hoca olarak bu benim tercihim oldu." cevabını vermişti.

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Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü Mehmet Topal Oğuzhan Özyakup Gökhan Töre
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