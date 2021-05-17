Sergen Yalçın: İki kupayla sezonu tamamlamak istiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor ile oynayacakları Türkiye Kupası final maçı öncesinde konuştu.

Oyuncularının şampiyonluk için karakter koyduğunu söyleyen Yalçın, "Çok zor süreç geçirdik, herkes için ciddi sıkıntılar yaşandı, tarihin en uzun sezonu oldu. Yaşanan oyuncu kayıpları, özellikle ligin son döneminde 6-7 eksikle oynamak sıkıntılıydı ama sonunun böyle olması bizi çok mutlu etti. Oyuncularım karakter koydular ama oyuncularım sahadaki savaşmalarıyla, hem oyunsal anlamda, hem mücadele anlamında hak ettiği bir şampiyonluğu getirdi." dedi.

Antalyaspor ile oynayacakları kupa finali hakkında konuşan başarılı teknik adam, "Sezon başlangıcında hep planladığımız şey, iki tane ayrı yol var, bir lig, bir kupa, biz iki ayrı yolda da sonuna kadar hedefin içinde kalalım dedik. Sezon sonunu iki kupada da görmek istedik. Büyük takımlarda erken kopmalar sıkıntılı süreç yaratabiliyor. Sonuna kadar gidebilirsek, hedefe giden yoldaki arzumuzla kalmamız değerliydi. Ligde hedefe ulaştık, şimdi ikinci hedefimiz var. Antalyaspor ile zor bir final maçı oynayacağız. İnşallah orada da kupayı alıp iki kupayla sezonu tamamlamak istiyoruz. Son Göztepe maçı çok stresliydi, onun 3 gün sonrasında böyle bir kupa maçı, ara vermeden oynatmak çok sağlıklı değil. Oyuncularımız 2 gündür antrenman yapmıyor, sakat ve eksiklerimiz çok fazla ama yine elde olan oyuncularımız en iyisi için mücadeleyi verecekler." ifadelerini kullandı.