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Sergen Yalçın imzayı attı, müjdeyi verdi! "Gelmek için can atıyor"

Sergen Yalçın, A Milli Futbol Takımı’nın yeni teknik direktörü olarak TFF’nin Riva’daki merkezinde düzenlenen törenle resmi sözleşmeye imza attı. Milli takımın yeniden halkla bütünleşmesini hedefleyen deneyimli çalıştırıcı, adaletli kadro vurgusu yaparken Berke Özer konusunun çözülebileceğini söyledi.

Sergen Yalçın imzayı attı, müjdeyi verdi! "Gelmek için can atıyor"
Cevdet Berker İşleyen

2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda ederek hayal kırıklığı yaşatan A Milli Futbol Takımı'nda, UEFA Uluslar Ligi'nde üst üste yaşanan 4 mağlubiyetin ardından teknik direktör Vincenzo Montella ile yollar ayrılmıştı.

Montella'nın ardından A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Sergen Yalçın için TFF'nin Riva'daki merkezinde imza töreni düzenlendi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da bulunduğu törende Sergen Yalçın resmi imzayı attı.

Sergen Yalçın imzayı attı, müjdeyi verdi! "Gelmek için can atıyor" 1

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU:

"Bugün A Milli Takımımızı 5 yıl sonra yeniden bir Türk teknik direktöre emanet etmenin gururunu yaşıyoruz.

Sergen Yalçın herkesin yakından tanıdığı, Türk futbolu en değerli isimlerinden birisidir. Futbol bilgisi ve tecrübesini, A Milli Takım için kullanacaktır. Hocamız bu görevi kabul ederken, maddi konuları ön plana çıkarmaması, Milli Takım arzusu ve hedeflerinin göstergesidir. Hep birlikte başarı için çalışacağız.

Sergen Hoca'nın Milli Takım'ın hedeflerine ulaşmasında başarılı olacağına inanıyoruz."

"EN ÖNEMLİ GÜNLERİMDEN BİRİ"

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Başkana ve yönetime teşekkür ederim. Futbolculuk dönemimde de milli formayı gururla taşıdım. Kariyerimin en önemli günlerinden biri... Milli Takım her şeyin üzerinde. Çok başarılı günler yaşayacağımızı düşünüyoruz. Herkese bu yolda ihtiyacımız var. Umarım çok güzel günler bizi bekliyordur." açıklamasını yaptı.

Sergen Yalçın imzayı attı, müjdeyi verdi! "Gelmek için can atıyor" 2

"HALKIN TEKNİK DİREKTÖRÜYÜM"

Hocam "Bizim Çocuklar" olgusu tahribata uğradı. Bunu nasıl düzelteceksiniz?" sorusuna Sergen Yalçın, "Çok tahribata uğradığını düşünmüyorum. Futbolda bazen işler iyi gider, bazen kötü gider. Milli Takım duygusu, birlikte hareket gibi duyguları ön plana alacağız. Halkın teknik direktörüyüm... Herkese bu yolda ihtiyacımız var. Milli Takım arzusu ve ilgisi geri dönecek. Halkımız yine Milli Takım'ın peşinde koşacak. Bu kolay bir süre değil. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası var. Başkanımızla konuşurken, bunları dikkate aldık. Süre ancak oraya yetiyor. Hep birlikte o heyecanı yaratacağımızı düşünüyorum." cevabını verdi.

"HOCANIN TÜRK OLMASI ÖNEMLİ"

Sergen Yalçın, "Hocanın Türk olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü oyuncularımız da Türk... Milli Takım kapısı herkese açık... Her zaman istediğiniz şeyi sorabilirsiniz. Kapımız herkese, tüm oyunculara açık... Herkes rahat olabilir." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın imzayı attı, müjdeyi verdi! "Gelmek için can atıyor" 3

"EN DOĞRU, EN ADALETLİ KADRO OLACAK"

Tecrübeli teknik adam, "Milli Takım tercihleri yapacağız, bunlar tartışılabilir. En doğru ve adaletli kadro ile sonuca nasıl gidebiliriz üzerine çalışacağız. Halkımızın, Milli Takım'ın peşinden koşması ve başarılarla mutlu olması gerekiyor. Halkı başarılarla birlikte Milli Takım'ın arkasında toplamaya çalışacağız. Milli Takım her şeyin üzerinde, burada forma olmaz. Herkes öyle gelecek. Ben de heyecanlıyım, en büyük görevi üstleniyorum. Bir şey yaparken birlikte olacağız. Siz, bizim yanımızda olacaksınız. Halkımız da arkamızda olacak ve hep birlikte bir şeyler başaracağız." dedi.

Sergen Yalçın imzayı attı, müjdeyi verdi! "Gelmek için can atıyor" 4

"BAZI OYUNCULARLA FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPTIM"

Milli Takımımız'ın hocası, "Bazı oyuncularla konuştum. Fikir alışverişi yaptık. Uluslar Ligi'nde durumumuz iyi değil. O planları bugünden sonra yapacağız. Oyuncularla ilgili ve formatla ilgili bugün konuşmayacağım. Bugün başka bir gün, imza günü..." ifadelerini kullandı.

"BERKE ÖZER GELMEYİ ÇOK İSTİYOR, ÇÖZERİZ"

Sergen Yalçın, "Berke Özer konusunda bizden önce yaşanan bir sorun var. Oyuncular zaman zaman hata yapabilir. Berke de milli takıma gelmeyi çok istiyor. Bunlar çözülemeyecek sorunlar değil. Hepsini kolaylıkla çözebiliriz. Genç oyuncularımızı yeniden milli takıma kazandırmak da bizim görevimiz." açıklamasını yaptı.

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Sergen Yalçın milli takım tff
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