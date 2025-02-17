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Sergen Yalçın'ın dalga geçtiği isim Avrupa'yı yıkıp geçiyor! Üst üste 7. galibiyetini aldı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.02.2025 11:26
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Daha önce Sergen Yalçın'ın sert eleştirilerde bulunduğu Francesco Farioli, Hollanda'ya damgasını vurdu. Ajax'ı çalıştıran Francesco Farioli, Heracles'i 4-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.

Sergen Yalçın'ın dalga geçtiği isim Avrupa'yı yıkıp geçiyor! Üst üste 7. galibiyetini aldı

Daha önce Sergen Yalçın'ın eleştirilerde bulunup küçümsediği Francesco Farioli, Hollanda'ya damga vurmaya devam ediyor.

AJAX, HERACLES'İ FARKLI DEVİRDİ

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Hollanda Eredivisie'nin 23. haftasında, Francesco Farioli yönetimindeki Ajax, Heracles'i 4-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. 7'de 7 yaparak müthiş bir seri yakalayan Farioli'nin bu başarısı sonrası Sergen Yalçın'ın eleştirileri akıllara geldi.

"FARİOLİ, SIRF İTALYAN OLDUĞU İÇİN ADAM TEKNİK DİREKTÖR"

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Sergen Yalçın, "Farioli paket oluyordu, Beşiktaş maçıyla kurtardı. Ajax teknik direktörü olmasına ben inanamıyorum. Sırf İtalyan olduğu için adam teknik direktör oldu. Arkadan üç tane pas yapınca 'vay, büyük hoca, şöyle hoca' sözleri başladı. Nice'e gitti, oradan Ajax'a gitti. İnanamıyorum, dünya komedisi" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda Francesco Farioli ajax
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