Sergen Yalçın'ın iddiası izleyenleri kahkahaya boğdu! Bu kez söylediklerine kimse inanamadı...

Sergen Yalçın, YouTube'da yayın hayatına devam eden KAFA Sports'un programında konuştu. Futbol hakkındaki söylemleriyle zaten her hafta gündeme oturan Sergen Yalçın bu kez olayı biraz abarttı.

"BU KADAR DA ENAYİLİK OLMAZ"

Jake Paul ile Mike Tyson maçının para için düzenlendiğini savunan Sergen Yalçın, "Bu dövüşün para için düzenlendiğini anlamamak için aptal olmak lazım. Çok büyük tezgah. Bütün dünyayı kandırıyorlar. Bu kadar da enayilik olmaz" ifadelerini kullandı.

"ÜÇÜNCÜ RAUNTTA İNDİRRİM"

Mike Tyson'ı dövebileceğini söyleyen Sergen Yalçın, esprili bir şekilde yorumda bulundu. Yalçın, "İndiririm Mike Tyson'ı üçüncü rauntta. Valla indiririm. Yaşlı o zaten, bir yolunu bulur indiririm bir yerlerde" sözleri izleyenleri güldürdü.