SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Sergen Yalçın'ın iddiası izleyenleri kahkahaya boğdu! Bu kez söylediklerine kimse inanamadı...

Sergen Yalçın'ın iddiası izleyenleri kahkahaya boğdu! Bu kez söylediklerine kimse inanamadı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.11.2024 07:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sergen Yalçın, her hafta gündeme gelmeye devam ediyor. Bu kez yaptığı yorumla, futbol adına değil, ilginç bir çıkışla gündem oldu. YouTube'da yayınlanan programda flaş açıklamalar yapan Sergen Yalçın'ın Mike Tyson iddiası izleyenleri kahkahaya boğdu.

Sergen Yalçın'ın iddiası izleyenleri kahkahaya boğdu! Bu kez söylediklerine kimse inanamadı...

Sergen Yalçın, YouTube'da yayın hayatına devam eden KAFA Sports'un programında konuştu. Futbol hakkındaki söylemleriyle zaten her hafta gündeme oturan Sergen Yalçın bu kez olayı biraz abarttı.

"BU KADAR DA ENAYİLİK OLMAZ"

Screenshot_1

Jake Paul ile Mike Tyson maçının para için düzenlendiğini savunan Sergen Yalçın, "Bu dövüşün para için düzenlendiğini anlamamak için aptal olmak lazım. Çok büyük tezgah. Bütün dünyayı kandırıyorlar. Bu kadar da enayilik olmaz" ifadelerini kullandı.

"ÜÇÜNCÜ RAUNTTA İNDİRRİM"

Screenshot_2

Mike Tyson'ı dövebileceğini söyleyen Sergen Yalçın, esprili bir şekilde yorumda bulundu. Yalçın, "İndiririm Mike Tyson'ı üçüncü rauntta. Valla indiririm. Yaşlı o zaten, bir yolunu bulur indiririm bir yerlerde" sözleri izleyenleri güldürdü.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Mike Tyson haberler
En Çok Okunan Haberler
1 yıl önce yatırım için almışlardı! Hepsi elden çıkarmaya çalışıyor

1 yıl önce yatırım için almışlardı! Hepsi elden çıkarmaya çalışıyor

3. Dünya Savaşı kapıda, Türkiye tetikte: "Hazır olmamız lazım"

3. Dünya Savaşı kapıda, Türkiye tetikte: "Hazır olmamız lazım"

Galatasaray işi biraz abarttı! Forvete Osimhen'i bile gölgede bırakacak transfer hamlesi geliyor! Manchester United ile masaya oturdular...

Galatasaray işi biraz abarttı! Forvete Osimhen'i bile gölgede bırakacak transfer hamlesi geliyor! Manchester United ile masaya oturdular...

Neymar'ın doktoruna gitti, müjdeyi verdi! Icardi derbide sahada

Neymar'ın doktoruna gitti, müjdeyi verdi! Icardi derbide sahada

Alex De Souza'dan Galatasaray ve Okan Buruk sözleri: ''Bütün ülke Galatasaray'ı destekliyor!''

Alex De Souza'dan Galatasaray ve Okan Buruk sözleri: ''Bütün ülke Galatasaray'ı destekliyor!''

Anderson Talisca'dan beklenen haber geldi! Adım adım Fenerbahçe'ye...

Anderson Talisca'dan beklenen haber geldi! Adım adım Fenerbahçe'ye...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Teknoloji severlere müjde! Heyecanla beklenen o indirim burada

Teknoloji severlere müjde! Heyecanla beklenen o indirim burada

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.