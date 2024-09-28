Sergen Yalçın'ın yeni adresini duyurdular! ''Türkiye'de çalışmayı düşünmüyorum" demişti, Alman ekibi bunu fırsat bilip girişimlere başladı

Geçen sezonun ikinci yarısında Antalyaspor'u çalıştıran ve sezon sonunda görevi bırakan Sergen Yalçın'ın yeni durağı Almanya olabilir...

SCHALKE 04 ÇOK İSTİYOR

Bundesliga 2'de kötü günler geçiren ve küme düşme hattına kadar gerileyen Schalke 04, takımı toparlayabilmek için kan değişimi yapacak. Sergen Yalçın ismi üstünde yoğunlaşan Alman ekibi, girişimlere başladı.

"ŞU AN İÇİN DÜŞÜNMÜYORUM"

Teknik direktörlük görevine Türkiye'de devam etmeyi düşünmediğini söyleyen Sergen Yalçın, Avrupa'dan gelecek teklifler konusunda nötr olduğunu ifade etmişti. Schalke 04'ün kendisiyle ilgilenmesine olumlu bakan 51 yaşındaki çalıştırıcı, olası bir teklifte kabul edip imzayı atacak.