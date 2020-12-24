SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Sergen Yalçın isyan etti: Tertemiz gol! Niye vermiyorsunuz?

Sergen Yalçın isyan etti: Tertemiz gol! Niye vermiyorsunuz?

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.12.2020 19:44 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın 23. dakikada iptal edilen golü sonrası Sergen Yalçın, dördüncü hakeme itirazda bulundu.

Sergen Yalçın isyan etti: Tertemiz gol! Niye vermiyorsunuz?

MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında Eryaman'da oynanan mücadelenin 23. dakikasında siyah beyazlılar, gol buldu ancak faul kararıyla bu gol iptal edildi.

Bernard Mensah'ın ortasına yükselen Cyle Larin'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak hakem Halis Özkahya, gol öncesinde Cyle Larin'in Stelios Kitsiou'ya faul yaptığını belirterek golü iptal edildi. VAR odasındaki Mete Kalkavan'ı da bekleyen Özkahya, daha sonrasında iptal kararına devam etti ve oyunun serbest vuruşla devam etmesini istedi.

Bu karara tepki gösteren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 4. hakeme de itirazda bulundu. Beşiktaş'ın hocası, "Tertemiz gol! Neden vermiyorsunuz, neden VAR'a bakmıyorsunuz?" ifadeleri kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla yaptıkları mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla yaptıkları mide bulandırdı
Dorukhan Toköz'den F.Bahçe hamlesiDorukhan Toköz'den F.Bahçe hamlesi
Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile
Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile
Bahattin Şimşek'e şok ceza
Bahattin Şimşek'e şok ceza
SON DAKİKA | Fatih Terim'in cezası belli oldu
SON DAKİKA | Fatih Terim'in cezası belli oldu
G.Saray Aytaç Kara'yı kadrosuna katıyor
G.Saray Aytaç Kara'yı kadrosuna katıyor
Christopher Itansi Leverkusen'in listesinde
Christopher Itansi Leverkusen'in listesinde
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!
Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Süper Lig'de 'hükmen yenilgi' kararı
Süper Lig'de 'hükmen yenilgi' kararı
'Sahada bıdı bıdı yapacağına top oyna'
'Sahada bıdı bıdı yapacağına top oyna'
Ali Koç'a baskı! "Erol'u gönderip onu al!"
Ali Koç'a baskı! "Erol'u gönderip onu al!"
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bu hakemler adam olmaz. insan bi var'a gider. Bi besiktasli olarak soyluyorum. Ligimizi katleden hakemler...
yine taş koydu hakemler
bal gibi gol adı herifler ayıp yaw var sergenin dediği gibi kime çalışıyor belli
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sergen Yalçın isyan etti: Tertemiz gol! Niye vermiyorsunuz?
Gol iptal oldu! Sergen Yalçın isyan etti
Beşiktaş - Ankaragücü maçı ilk 11'leri belli oldu
Beşiktaş - Ankaragücü maçı ilk 11'leri belli oldu
Dorukhan Toköz'den Fenerbahçe hamlesi
Dorukhan Toköz'den F.Bahçe hamlesi
Beşiktaş'tan TFF'ye 'hükmen yenilgi' açıklaması
Beşiktaş'tan hükmen mağlubiyet kararına tepki
Beşiktaş'ın Avrupa'da tek rakibi Ajax
Beşiktaş'ın tek rakibi Ajax
Beşiktaş'a Aboubakar piyangosu! 11 milyon euro
Beşiktaş'a Aboubakar piyangosu!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.