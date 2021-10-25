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Sergen Yalçın: Kaos ortamı yaratmaya çalışıyorlar

25.10.2021 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın: Kaos ortamı yaratmaya çalışıyorlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisi öncesinde konuştu.

Kadro için mesaj veren Sergen Yalçın, "Türk oyuncu konusunda bazı tercihler yapıyoruz. Ligde sol bek ve kaleci Türk oynatıp diğer 3'üncüyü kullanıyoruz. Necip'i kullanacağız. Ofansif bir kadro kurduk önde." dedi.
İyi bir maç beklediklerini söyleyen teknik adam, "İyi oyun, iyi mücadele. Kazanmak istiyoruz. Beklentiye karşılık vermek istiyoruz. Hakem arkadaşların oyuna karışmadığı ve sadece oyun konuşabildiğimiz bir gece istiyoruz. Kazanmak ve normalleşme sürecine geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ligin uzun olduğunu kaydeden antrenör, "O durumda değiliz. Şampiyonlar Ligi'nde maç kaybediyoruz. Oradan bir şeyler çıkarmak istiyoruz. Orası başka bir kulvar. Olmayabilirdi. Olabilirdi de... Mücadelemiz ve iyi niyetimiz taraftarımız tarafından da görülmeli. Çaba sarf ediyor oyuncular ama cezalar orada çabuk kesiliyor. Ligde sıkıntımız yok. Geçen sezon daha kötü durumdaydık. Kaos ortamı yaratmaya çalışıyorlar ama öyle bir ortam yok. Daha ligde ilk çeyrekteyiz. Çok acele etmemek lazım. Uzun maraton oynuyoruz. Uzun maratonda ligin son bölümüne yarışmacı olarak kalmak önemli." diye konuştu.

Derbinin önemine değinen Sergen Yalçın, "Umarım hedefte, o pozisyonda kalırız. Bizim için, takım için, camiamız için önemli. Oyuncularımız açısından normalleşme süreci başlamalı. Beklemediğimiz bir durum oluştu. Yavaş yavaş oyuncular geri dönecektir. İnşallah bundan sonrası bizim için daha iyi olur." diyerek sözlerini noktaladı.

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Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
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