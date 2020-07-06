Sergen Yalçın: Kazanmak için her şeyi yapacağız

Beşiktaş'ın başarılı çalıştırıcısı Sergen Yalçın, 30. haftanın kapanış müsabakasında Kayserispor'un konuğu oluyor. Takımı hakkında bilgiler veren Yalçın, çarpıcı ifadeler kullandı.
Sergen Yalçın, "Tabi siz hafta içi antrenmanlarda olmadığınız için son durumları bilmiyorsunuz. N'Koudou sakatlığından dolayı antrenmanlara katılamadı. Belki 20 dakika kullanabiliriz, belki kullanmayız. Kronik sakatlığı var sezon başından beri." dedi.
Sergen Yalçın, "Biz kendi oyunumuzu oynayan, rakibe kabul ettirmeye çalışan bir takımız. Bugün de böyle olacak. Galibiyet alıp bir basamak daha yükselmek istiyoruz. Moralimiz iyi, kazanmak istiyoruz. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Oyunun gidişatına göre hamleleri nasıl yapacağız şu an bilmiyoruz. Kendi oyunumuzu rakibe kabul ettirmek istiyoruz. Kazanmak istiyoruz. Ligin üst sıralarında yakın bir yarış var." açıklamasını yaptı.
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