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  4. Sergen Yalçın, küme düşmesini beklediği takımı net ifadelerle açıkladı! "Yüzde 95 ihtimalle bu iş bitti"

Sergen Yalçın, küme düşmesini beklediği takımı net ifadelerle açıkladı! "Yüzde 95 ihtimalle bu iş bitti"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.04.2025 09:50
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Teknik direktörlüğe bir süre ara verip yorumculuğa başlayan Sergen Yalçın, ligin son durumu hakkında konuştu. Alt kısımdaki küme düşme potasının son durumunu değerlendiren Sergen Yalçın, takım ismi vererek %95 oranında küme düştüğünü söyledi.

Sergen Yalçın, küme düşmesini beklediği takımı net ifadelerle açıkladı! "Yüzde 95 ihtimalle bu iş bitti"

Sergen Yalçın bu kez de küme düşecek takım için çok net ifadeler kullandı. Ekol TV'de yayınlanan programda ligi yorumlayan tecrübeli isim, küme düşmesi yüksek olan takımı açıkladı.

"%95 ORANDA İŞ BİTTİ"

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Dün oynanan Kasımpaşa maçında sahadan 1-0 mağlup ayrılan Sivasspor'un küme düştüğünü söyleyen Sergen Yalçın, "Sivas %95 paket. Alanya kurtarabilir, daha 7 maçı var." dedi.

"RİZESPOR KÜME DÜŞMEZ"

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Potada bulunan Alanyaspor ve Rizespor hakkında da konuşan Sergen Yalçın, "Samsunspor'u içeride yenerse Alanya'nın kurtarma ihtimali çok yüksek ama Rizespor küme düşmez." ifadelerini kullandı.

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Sergen Yalçın Sivasspor Spor Haberleri
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