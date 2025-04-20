Sergen Yalçın, küme düşmesini beklediği takımı net ifadelerle açıkladı! "Yüzde 95 ihtimalle bu iş bitti"

Sergen Yalçın bu kez de küme düşecek takım için çok net ifadeler kullandı. Ekol TV'de yayınlanan programda ligi yorumlayan tecrübeli isim, küme düşmesi yüksek olan takımı açıkladı.

"%95 ORANDA İŞ BİTTİ"

Dün oynanan Kasımpaşa maçında sahadan 1-0 mağlup ayrılan Sivasspor'un küme düştüğünü söyleyen Sergen Yalçın, "Sivas %95 paket. Alanya kurtarabilir, daha 7 maçı var." dedi.

"RİZESPOR KÜME DÜŞMEZ"

Potada bulunan Alanyaspor ve Rizespor hakkında da konuşan Sergen Yalçın, "Samsunspor'u içeride yenerse Alanya'nın kurtarma ihtimali çok yüksek ama Rizespor küme düşmez." ifadelerini kullandı.