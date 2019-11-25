Sergen Yalçın tribünde sigara içerken yakalandı!

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Müsabaka 0-0 sona erdi.
Teknik direktör Sergen Yalçın ise cezası nedeniyle takımının başında olamadı ve maçı Acun Ilıcalı ile tribünden takip etti. Sergen Yalçın kaçan pozisyonlar sonrası sigara içerken objektiflere yakalandı.
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