Sergen Yalçın tribünde sigara içerken yakalandı!

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Müsabaka 0-0 sona erdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın ise cezası nedeniyle takımının başında olamadı ve maçı Acun Ilıcalı ile tribünden takip etti. Sergen Yalçın kaçan pozisyonlar sonrası sigara içerken objektiflere yakalandı.

