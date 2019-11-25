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Sergen Yalçın tribünde sigara içerken yakalandı!

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 25.11.2019 09:22 | Son Güncelleme

Sergen Yalçın, 0-0 biten Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçını cezası nedeniyle tribünden takip etti. Maçı Acun Ilıcalı ile izleyen Sergen Yalçın, kaçan pozisyonlar sonrası sigara içerken objektiflere yakalandı.

Sergen Yalçın tribünde sigara içerken yakalandı!

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Müsabaka 0-0 sona erdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın ise cezası nedeniyle takımının başında olamadı ve maçı Acun Ilıcalı ile tribünden takip etti. Sergen Yalçın kaçan pozisyonlar sonrası sigara içerken objektiflere yakalandı.

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Anahtar Kelimeler:
sergen yalçın Yeni Malatyaspor Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Ne yapmış da yakalanmış sigara içmişmiş bu kadar saçma haber görmedim.Bunları haber yapacağınıza Malatyaspor'un verilmeyen buz gibi golünü Mete Kalkavanın eyyamcılığını yazın..
@prens44 siz malatyaspor 2 -0 iken hakemi satın alıp 3-2 maçı alan cincon nerdeydin ozaman sesiniz çıkmadı 3hiç duymadık -fener 3hepinizin aaann dıktı diye mi olıyo bunlar siz alanyaspor g,ibi yanıp sönen takımsınız neyin davasını yapıyon avrupada 0 çekip g,el,yonuz sonra burda tatava
prenses birak bu işleri senelerce fenerin haklarını ne yapcez.?
@prens44 Artık ligde Anadolu takımlarının saltanatı başladı.fener anca sizin gibilerin annn dıkar siz fenerliler olarak çile çekmeye mahkümsünüz Hakemin her türlü yardımına rağmen sizin takımdan bir cacık olmaz fener ilk 5 e bile giremez bu ligde.
@prens44 senin retinana emi ya
ciğarada içse yakışır Sergene
parlahamet ıcıyo sergen dolmuscu sıgarası
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