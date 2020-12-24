Sergen Yalçın: VAR niye var?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ankaragücü'nü 1-0 ile geçtikleri maçın sonunda konuştu.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI

Kolay maç değildi, zor bir maçtı. Ankaragücü iyi mücadele ediyor, savaşıyor, agresifler. İyi oynuyorlar. Soğuk bir Ankara akşamında alınan 3 puan bizim için çok sevindirici."

Kazanmamız gerekiyordu. Rakiplerimizin kazandığı haftada 3 puanla ayrılıp, öndeki grubun içinde olmamız gerekiyordu. Bu açıdan değerliydi galibiyet. Duran toptan gol attık. Devre arasında mutlaka duran toptan atmamız gerekiyor dedim. Duran toplarda çok tehlikeli takımız. Bugün oldu. Zor oyundu, savaştık. Kolay değil bazı oyuncular dinlenecek, yoruldular. Düşüyorlar fizik olarak, zor bir periyot yaşıyoruz. Devamı daha da zor olacak. İyi hazırlanmalıyız. Oyuncularımızı iyi değerlendirmeliyiz ki iyi performans verebilsinler. Bu oyun performansa dayalı bir oyun. Tüm oyuncuları fit tutmalıyız.

"KİMSE 90 DAKİKA İYİ OYNAYAMAZ"

Adem ve Gökhan Töre 1 ayın üzerinde bizimle antrenman yapmıyorlar. Sivas maçına dönmezler. N'Sakala sakatlandı, durumu ne bilmiyorum. Değişik oyuncuları, değişik yerlerde oynatmalıyız. Bunlar da insan, sürekli değişmeliler. Onları da anlamak lazım. İyi bir oyun olmadı, beğenilecek bir oyun yoktu ama kazanmak önemli. Eleştirilere bakıyorum, ilk yarı şöyle, ikinci yarı böyle. Kimse 90 dakika iyi oynayamaz. Büyük takımsan iyi savunursun, illaki 1 gol atarız. İyi savunma yapmak lazım. Arkaya atılan topların hepsi ofsayt. Bunlar pozisyon falan değil. 20 metre ofsaytı kaldırmıyor, neyi bekliyor.