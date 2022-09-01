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Sergio Scariolo: ''Bugünden daha iyi olmamız lazım''

01.09.2022 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya Milli Takımı’nın koçu Sergio Scariolo, Bulgaristan galibiyetinin ardından konuştu.

Sergio Scariolo: ''Bugünden daha iyi olmamız lazım''

2022 FIBA EuroBasket’in açılış karşılaşmasında İspanya Milli Takımı, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te kozlarını paylaştığı Bulgaristan’ı 114-87 mağlup ederek rahat bir galibiyet aldı.

İspanya Milli Takımı’nın başantrenörü Sergio Scariolo, farklı galibiyetin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

“Bugünkü galibiyete dair memnun olduğum şeylerin yanı sıra düzeltmemiz gereken bazı durumlar da var. Fizik olarak neredeyse her rakibe karşı bir dezavantajımız var, bu yüzden takım halinde savunma yaparak topun boyalı alana geçmesine engel olmalıyız. Buna ek olarak savunma ribaundlarında da daha iyi bir iş çıkarmalıyız. Özellikle genç oyuncuların rotasyona dahil olabilmeleri için iyice özgüven kazanarak daha agresif ve konsantre oynamaları lazım.

Bizim için turnuvaya çok iyi bir başlangıç oldu, bence bugün takım halinde iyi oynadık. Topu sürekli dolaştırarak sahadaki boş oyuncuları bulduk. Yine de savunmada bugünden çok daha iyi olmamız lazım. Özellikle ilk yarıda rakibimize kolay atış şansları tanıdık. İkinci yarıda da bazı inişler ve çıkışlar oldu. Bizim gibi jenerasyon geçişi yaşayan takımlar için her galibiyetin önemi çok büyük. Şimdi ise önümüzde Gürcistan maçı var.”

EuroBasket’te milli takımımızın da bulunduğu A grubunda yer alan İspanya, 3 Eylül Cumartesi günü ev sahibi Gürcistan’la kozlarını paylaşacak.

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