Seri'nin Galatasaray pişmanlığı

Bu sezon başında İngiltere Premier Ligi'ne yükselen Fulham'da Jean Michael Seri, kadroya alınmamıştı.

Galatasaray'ın orta saha için yeniden kiralamak istediği Fildişi Sahil'li oyuncu, ailesinin Londra'da yaşamak istemesi sebebiyle takımda kalacağını açıklamıştı. Ancak futbol açısından işlerin iyi gitmediğini düşünen Seri, verdiği bu karardan biraz pişman gözüküyor.

Cim Bom da Fulham'da şans verilmeyen oyuncu için Ocak'ta bir kez daha Ada ekibinin kapısını çalacak.

