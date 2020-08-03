Serie A'da küme düşen 4. takım Lecce oldu

İtalya Serie A'nın son hafta karşılaşmalarının ardından ligden düşen 3. takım Lecce oldu.

Stadio Comunale Via del Mare'de oynanan karşılaşmada Lecce kendi sahasında rakibi Parma'ya 4-3 yenildi ve sıralamada üzerindeki en yakın rakibi Genoa da kazanınca küme düştü.

Lucioni ve Caprari'nin golleriyle öne geçen Parma'ya Barak ve Meccariello ile karşılık veren Lecce ilk yarıyı berabere tamamladı. İkinci yarıda önce Cornelius, ardından da Inglese'nin golleriyle fark ikiye çıktı. Lapadula'nın bitime 20 dakika kala attığı gol umutları taze tuttu ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca Lecce küöe düşmekten kurtulamadı.

Lecce Serie A'ya 35 puanla veda ederken Parma ise sezonu 46 puanla tamamladı. Serie A da Lecce'den önce Brescia ve SPAL haftalar önce küme düşmeyi garantilemişti.

Serie A da günün sonuçları şu şekilde oluştu:

SPAL 1-3 Fiorentina

Genoa 3-0 Hellas Verona

Lecce 3-4 Parma

Bologna 1-1 Torino

Sassuolo 0-1 Udinese

