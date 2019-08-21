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Serie A’da Türk rüzgarı esecek

İTALYA HABERLERİ  | 21.08.2019 10:03 | Son Güncelleme

Rapid Wien’den Sassuolo’ya transfer olan milli futbolcu Mert Müldür, Gençlerbirliği’nden Roma’nın yolunu tutan Mert Çetin’in ardından bu sezon İtalya'da mücadele edecek 7. Türk futbolcu olacak.

Serie A’da Türk rüzgarı esecek

İtalya’da bu yıl 'Türk rüzgarı' esecek. Son olarak Avusturya takımlarından Rapid Wien’de forma giyen milli futbolcu Mert Müldür’ün İtalyan ekibi Sassuolo’ya transfer olmasıyla bu yıl Serie A’da 7 Türk futbolcu yer alacak.

Daha önce İtalya’ya giden Sinan Gümüş, Koray Günter, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder ve
Merih Demiral’dan sonra bu yıl 2 Türk futbolcu daha İtalya’nın yolunu tuttu.

Gençlerbirliği’nde forma giyen genç futbolcu Mert Çetin Roma’ya transfer olurken, 20 yaşındaki Mert Müldür de Sassuolo’ya gitti.

5 MİLYON EURO'YA SASSUOLO'DA
Daha önce 2 kez milli formayı terleten 20 yaşındaki futbolcu, Rapid Wien’de geçirdiği 3 sezonda 70 resmi müsabakada forma şansı buldu. Bir süredir Sassuolo’nun radarında olan milli oyuncu, 5 milyon Euro bedel ile İtalyan ekibine transfer oldu.

BU SEZON 7 TÜRK İTALYA'DA BOY GÖSTERECEK
Bu sezon Serie A’da forma giyecek olan Türk futbolcuların çokluğu dikkat çekiyor. Bu sezon Mert Çetin’in Roma’ya, Mert Müldür’ün ise Sassuolo’ya gitmesiyle toplamda 7 Türk futbolcu 2019-2020 sezonunda İtalya’da oynayacak. Bu yıl Serie A’da forma giyecek olan Türk futbolcular şu şekilde:

Mert Müldür (Sassuolo)
Mert Çetin (Roma)
Merih Demiral (Juventus)
Cengiz Ünder (Roma)
Sinan Gümüş (Genoa)
Koray Günter (Hellas Verona)
Hakan Çalhanoğlu (Milan)

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