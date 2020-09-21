YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Sertifikalı tohum verimi yüzde 30 artırıyor

Sertifikalı tohum verimi yüzde 30 artırıyor

KIRIKKALE HABERLERİ  | 21.09.2020 17:40 | Son Güncelleme

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, çiftçilerin sertifikalı tohumluk kullanmaları halinde yerine göre en az yüzde 30 oranında verimin artabileceğini belirtti.Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde yaygın bir şekilde hububat tarımında ekim sezonuna başlandığı bildirildi.

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, çiftçilerin sertifikalı tohumluk kullanmaları halinde yerine göre en az yüzde 30 oranında verimin artabileceğini belirtti.
Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde yaygın bir şekilde hububat tarımında ekim sezonuna başlandığı bildirildi. Çiftçilerin toprak analizi yaptırıp, sertifikalı tohum kullanmaları halinde en az yüzde 30 oranında verimin arttığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, ekim sezonunun başlayacak olması ve kentteki yeni hububat çeşitlerinin tanıtımı için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"Deneme ekimlerle son derece güzel sonuçlar alındı"
2021 üretim sezonunun tüm çiftçiler için hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını dileyen Yılmaz, "Bu sebeple çiftçilerimize ilimiz de deneme ekimlerini yaptığımız hububat çeşitlerini hatırlatmakta fayda görüyorum. İl Müdürlüğümüzce yürütülen Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında ilimizde Çeşit-1252 Makarnalık Buğday, Kunduru-1149 Makarnalık Buğday, Kızıltan-91 Makarnalık Buğday, Karakılçık Buğdayı, İkizce-96 Ekmeklik Buğday çeşitleri ile Yalın Kavuzsuz Arpa ve Tosun paşa Arpa çeşitleri gibi birçok yeni çeşidin deneme ekimleri yapıldı. Bu çeşitler İlimiz iklimine adaptasyon yeteneği olan, birim alandaki verimi yüksek, hastalık-zararlılara karşı dirençli çeşitler olup yapılan deneme ekimlerinde de son derece güzel sonuçlar alındı" dedi.

"Sertifikalı tohum ile yüzde 30 oranında artış sağlamak mümkün"
Çiftçinin yeni çeşitler ile daha kaliteli ve yüksek verimli mahsul elde etmesini sağlamak olduğunun altını çizen Yılmaz, "Bu doğrultuda bir yandan yeni çeşitleri çiftçimize sunuyor bir yandan da süne gibi zararlılarla en etkin şekilde mücadele için çalışıyoruz. Buradan tüm çiftçilerimize tekrar seslenmek istiyorum. Toprak analizini yaptırıp, uygun yeni çeşitlerin sertifikalı tohumluklarını kullanarak mevcut verimde en az yüzde 30 oranında artış sağlamak mümkün. Bu vesile ile başlayacak olan 2021 üretim sezonunun tekrar bereketli olmasını diliyor ve talep eden tüm çiftçilerimizi üretim planlaması konusunda teknik bilgi ve destek almak için İl ve İlçe Müdürlüklerimize davet ediyorum" ifadesini kullandı.
Yılmaz, tüm ekilebilir alanların tarıma kazandırılmasının önemine ve bu konuda bakanlık tarafından yürütülen çalışmalar ile sağlanan başarıya değinerek, bu yıl da aynı anlayış çerçevesinde tüm çiftçileri ekilebilir her karış toprağı üretimde kullanmaya davet etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Onu tanıyabildiniz mi? Onu tanıyabildiniz mi?
PARTNER Murat Dalkılıç aşka geldi, Hande Erçel dinlemedi Murat Dalkılıç aşka geldi, Hande Erçel dinlemedi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Doğu Anadolu’da en yüksek sıcaklık Kemah’ta en düşük Göle’de ölçüldü
Doğu Anadolu’da en yüksek sıcaklık Kemah’ta en düşük Göle’de ölçüldü
50 yıldır işlettiği dükkanı elamanlarına devretti
50 yıldır işlettiği dükkanı elamanlarına devretti
Kanga beğenilmedi
Kanga beğenilmedi
İl Müdürü Budak, "Yürüyüş yapmalıyız, bisiklet kullanmalıyız"
İl Müdürü Budak, "Yürüyüş yapmalıyız, bisiklet kullanmalıyız"
Ortaca Köyü içme suyu hattı onarımı tamamlandı
Ortaca Köyü içme suyu hattı onarımı tamamlandı
Bir zamanlar su üstünün en gözde gemileriydi, şimdi söküm için sıra bekliyor
Bir zamanlar su üstünün en gözde gemileriydi, şimdi söküm için sıra bekliyor

Kırıkkale Namaz Vakitleri 21 Eylül Pazartesi

İmsak
05:02
Sabah
06:26
Öğle
12:44
İkindi
16:10
Akşam
18:52
Yatsı
20:11

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler21 Eylül Pazartesi

Kübra Eczanesi
Merkez
Uslu Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Kırıkkale’de "Yenilikçi Yetişkin Eğitimi Modelleri" projesi
Kırıkkale’de "Yenilikçi Yetişkin Eğitimi Modelleri" projesi
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Spor İl Müdürlüğü’nün Misafirhanesi Hizmete Açıldı
Spor İl Müdürlüğü’nün Misafirhanesi Hizmete Açıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.