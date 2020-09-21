Sertifikalı tohum verimi yüzde 30 artırıyor

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, çiftçilerin sertifikalı tohumluk kullanmaları halinde yerine göre en az yüzde 30 oranında verimin artabileceğini belirtti.

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde yaygın bir şekilde hububat tarımında ekim sezonuna başlandığı bildirildi. Çiftçilerin toprak analizi yaptırıp, sertifikalı tohum kullanmaları halinde en az yüzde 30 oranında verimin arttığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, ekim sezonunun başlayacak olması ve kentteki yeni hububat çeşitlerinin tanıtımı için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"Deneme ekimlerle son derece güzel sonuçlar alındı"

2021 üretim sezonunun tüm çiftçiler için hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını dileyen Yılmaz, "Bu sebeple çiftçilerimize ilimiz de deneme ekimlerini yaptığımız hububat çeşitlerini hatırlatmakta fayda görüyorum. İl Müdürlüğümüzce yürütülen Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında ilimizde Çeşit-1252 Makarnalık Buğday, Kunduru-1149 Makarnalık Buğday, Kızıltan-91 Makarnalık Buğday, Karakılçık Buğdayı, İkizce-96 Ekmeklik Buğday çeşitleri ile Yalın Kavuzsuz Arpa ve Tosun paşa Arpa çeşitleri gibi birçok yeni çeşidin deneme ekimleri yapıldı. Bu çeşitler İlimiz iklimine adaptasyon yeteneği olan, birim alandaki verimi yüksek, hastalık-zararlılara karşı dirençli çeşitler olup yapılan deneme ekimlerinde de son derece güzel sonuçlar alındı" dedi.