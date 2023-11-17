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  4. Servis minibüsüyle gelip 20 bin liralık inşaat malzemesi çalan şahıs kamerada

Servis minibüsüyle gelip 20 bin liralık inşaat malzemesi çalan şahıs kamerada

17.11.2023 14:15 | Son Güncelleme:
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Arnavutköy’de bir servis minibüsü ile şantiye alanının yanına yaklaşan şahıs, 20 bin liralık inşaat malzemelerini servis minibüsüne doldurarak çaldı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Arnavutköy Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan bir şantiye alanına servis aracı ile yanaşan şahıs şantiye alanının yanına bir süre park ettikten sonra aracından inerken şantiye kenarında bulunan inşaat malzemelerini çaldı. Yaklaşık 20 bin TL’lik demir, tuğla, tahta gibi inşaat malzemelerini çalan hırsız güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, şantiye alanına yaklaşan servis aracının şoför kısmından inen bir kişinin inşaat malzemelerini servis aracına yükledikten sonra park alanından çıkarak yoluna devam ettiği görüldü.

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