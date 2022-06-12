"Sevgi Makası" projesiyle engellilere ücretsiz kuaför hizmeti veriliyor

İBRAHİM YOZOĞLU - Sakarya'da hayata geçirilen "Sevgi Makası" projesiyle engelli bireylerin saç tıraşı ve bakımları ücretsiz gerçekleştiriliyor.

Sakarya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği (SAKENDER) iş birliğiyle engellilerin sosyal hayata katılmalarını sağlamak ve onlara destek olmak amacıyla "Sevgi Makası" projesi hazırlandı.

Projeye dahil olan 4 kuaför, dükkanlarını her ayın belirli günü engelli bireylere ayırıyor. Gün boyunca buraya gelen engelliler, saç tıraşı ve kişisel bakımlarını ücretsiz yaptırıyor.

Uygulamadan dernek aracılığıyla tespit edilen ihtiyaç sahipleri de faydalanabiliyor.

- "Tüm kuaförlerin destek vermesini istiyoruz"

Odanın eğitim müdürü Semih Ertürk, AA muhabirine, herkesin engelli adayı olduğunu, bu şiarla her ayın bir gününü onlara ayırdıklarını söyledi.

Tüm engellilerin bakımlarını ücretsiz karşıladıklarını anlatan Ertürk, "Yetersiz kaldığımızda diğer berber arkadaşlarımız bize destek veriyor. Aynı zamanda dernek olarak iletişime geçen ve bize yardımcı olan SAKENDER'e teşekkür ederim. Derneğin ilgisi sayesinde bu etkinliğimiz 'Sevgi Makası' haline dönüştü." dedi.

Onların gözlerindeki mutluluğunun sevinçleri olduğunu dile getiren Ertürk, "Kazanacağımız ücretten daha çok onların sevgisi bizim için daha önemli. Bundan dolayı SAKENDER dernek başkanına ve bize bu konuda yardımcı olan Sakarya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haluk Hacıoğlu'na teşekkür ederim. Bunun Türkiye çapında yayılmasını ve bütün kuaför ve berberlerin 'Sevgi Makası' projemize el atmasını, destek vermesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ertürk, ailelerin de bu konuda çok mutlu olduğunu belirterek, "Özellikle ihtiyaç sahiplerine destek veriyoruz. İhtiyaç sahibi aileler çekiniyor, evlatlarını kuaföre götürmekte problem yaşıyorlar, biz bunların hepsini projeyle aşıyoruz. Kendilerinin mutluluğunu gözlerinden okuyoruz. Çocukları burada güzel hizmet alıyor. Sadece bir saçı kesmek değil, aynı zamanda onlarla o yaşantıyı paylaşmak adına bu mutluluğu biz de yaşıyoruz." diye konuştu.

- "Amacımız, engellilerimizi sosyal hayata katabilmek"

SAKENDER Başkanı Aslı Çam da dernek olarak engellilere yönelik çeşitli projeler yaptıklarını, bunlardan birinin de "Sevgi Makası" olduğunu söyledi.

Odanın desteğiyle yardım yapan kuaför sayısının her geçen gün arttığını bildiren Çam, şunları kaydetti:

"Birçok destek olan ve olmak isteyen kuaför ve berber arkadaşımız var. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ederim. 'Sevgi Makası' bizim için özel proje. Kuaförler ve berberlerimiz engellilerimize ağabey-abla şefkatiyle yaklaşıyor. Maddi çıkar elde etmeden, hiçbir şekilde bizi geriye çevirmeden yardımcı oluyorlar. Hatta daha çok onlar talepte bulunuyor. Amacımız, engellilerimizi tüm platformlarda sosyal hayata katabilmek. Bunu da başarabiliyoruz, aileler bu anlamda çok mutlular."

Kadın kuaförü Ertan Kılıç ise engellilerin saç kesimlerini ve kişisel bakımlarını yaptıklarını belirterek, "Keşke daha fazla yapabilsek. Mümkün olduğunca onlarla vakit geçiriyoruz, sohbet ediyoruz, mutlu oluyoruz. Bütün kuaför arkadaşlarımı da böyle bir uygulama yapmaya davet ediyorum." dedi.

Emeği geçenlere teşekkür eden engelli annesi Hatice Kabasakaloğlu da projeden çok memnun olduklarını, çocukları sevinince kendilerinin de mutlu olduğunu dile getirdi.

