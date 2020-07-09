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  4. Sevgilisini döven Rubato grubu sanatçısı Özer Arkun için flaş karar!

Sevgilisini döven Rubato grubu sanatçısı Özer Arkun için flaş karar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2020 10:32 | Son Güncelleme

Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddialarının ardından bir şiddet haberi daha... Rubato grubu sanatçılarından Özer Arkun kız arkadaşını darp etti. Mahkemeden Arkun ile ilgili flaş karar...

Sevgilisini döven Rubato grubu sanatçısı Özer Arkun için flaş karar!

Türkiye, Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddialarını konuşurken bir kadına şiddet olayı daha yaşandı. Rubato grubu sanatçılarından Özer Arkun'un kız arkadaşını darp ettiği ileri sürüldü.

Genç kadın, savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde yaşadığı dehşeti anlattı. "Şikayetçi olduğum Özer Arkun, 2019 Temmuz ayından itibaren erkek arkadaşım olmaktadır. 2020 Mart ayında evlilik kararı alıp beraber yaşamaya başladık. 4 Mayıs 2020 tarihinde Özer'in Üsküdar'da bulunan ikametinde iken evlilik meselesi yüzünden aramızda tartışma çıktı" diyen genç kadın şunları söyledi:

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"Şahıs bana, sinkaflı hakaretler ederek elinde bulunan su dolu bardağı suratıma fırlattı. Özer'in bu şekildeki öfke nöbetlerini bildiğimden karşılık vermeden dış kapıya yöneldim. Ancak kendisi bana engel olarak evden çıkmama engel oldu. Kapıyı kilitleyip anahtarı yanına aldı. Koltukta bulunan cep telefonu ve bilgisayarı kullanmama engel oldu. Yatak odasına kendimi kilitleyerek korumaya aldım.

Arkamdan gelip kapı önünde yaklaşık 10-15 dakika boyunca özür diledi. Kapıyı açtığımda kendisinden uzaklaşmasını istediğimde sağ kolumu geriye bükerek kafama ve suratıma yumruk atmaya başladı. Yüzümden kanlar geldi. Ev içinde özel ses yalıtımı olduğundan bağrışmalarımız dışarıdan duyulmamıştır."

KANLARI GÖRÜNCE BIRAKTI!

Arkun'un yerdeki kanı görünce kendisini bıraktığını söyleyen genç kadın, şöyle devam etti: "Şahıs yatakta kanları görünce beni bıraktı. Banyoda yüzümü temizlerken bilincimi kaybetmişim. Gözümü açtığımda Özer yüzüme buz torbası koyuyordu. Olaydan kimseye bahsetmemem şartıyla beni hastaneye götürebileceğini söyledi. Aksi takdirde kötü ve ağır şeyler olacağını söyleyip, aramızda geçen şeyleri aileme anlatmakla tehdit etti. Ben kabul edince aynı gün birkaç saat sonra Kadıköy'de bulunan bir hastaneye götürdü. Korkmuş olduğumdan hastane çalışanlarına merdivenden düştüğümü söyledim."

MAHKEMEDEN FLAŞ KARAR!

Şiddete uğradığını iddia eden genç kadın şikayetçi olurken yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu 1.Aile Mahkemesi, şiddet mağduru genç kadın için 4 aylık koruma kararı verdi.

Olayda genç kadın, yaşadığı şiddeti anlatmaması için Arkun'un kendisine tehditte bulunduğunu da belirtmişti. Şikayetçi olan genç kadın, yaşadığı dehşeti çektiği bir video ve fotoğraf ile birlikte savcılığa sunmuştu.

Kararda, Arkun'un 4 ay süreyle şiddet mağduru genç kadının evine ve iş yerine yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla da rahatsız etmemesine hükmedildi. (DHA)

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