Sevilla 5 - 0 Levante

La Liga'da lider Barcelona'yı takibini sürdüren Sevilla evinde Levante ile karşılaştı. İlk yarısı 0-0 sona eren maçın ikinci devresinde Sevilla fırtınası vardı.
48'de Ben Yedder perdeyi açarken, 60. dakikada Andre Silva ve 71. dakikada Franco Vazquez attığı gollerle skoru 3-0'a taşıdı.
Dakikalar 80'i gösterirken Sarabia penaltıdan durumu 4-0 yaptı. Maçta son sözü 90'da kaçırdığı penaltıyı tamamlayan Promes söyledi ve Sevilla sahadan 5-0 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Sevilla puanını 36'ya yükseltirken, Levante ise 26 puanda kaldı.
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