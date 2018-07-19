Sevilla'yı Amerikalı milyarder Robert Kraft satın alıyor!

Amerikan futbolu takımlarından New England Patriots ve MLS'ten New England Revolution'ın da sahibi olan Robert Kraft'ın, Sevilla Kulübü için anlaşmada sona yaklaştığı ve kısa süre içerisinde devir işlemlerinin yapılacağı belirtildi.
Birçok İspanyol spor sitesinde yer alan haberde; Kraft Group'un ilk önce Sevilla'nın yüzde 40'ını, ardından çoğunluk hisselerini alacağı ifade edildi.
Kişisel serveti 4.17 milyar olan 77 yaşındaki Robert Kraft, ABD'nin en güçlü iş adamlarından biri olarak gösteriliyordu. (Sporx)
Beşiktaş, Fabri için Fulham'la 6 milyon euroya anlaşma sağladı!
Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!
Muğdat Çelik, Fatih Terim'in yüzünü güldürdü
Al Hilal, Bafetimbi Gomis için Galatasaray'la temasta
Zidane'ın Juventus'a gideceği iddia edildi
West Ham United, Beşiktaş'a Vida için teklif yaptı
Bedelli askerlikten faydalanacak futbolcular
Fenerbahçe'de Mehmet Ekici yine sakatlandı
Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)
Cristiano Ronaldo resmen Juventus'ta
G.Saray'ın eski yıldızı Arabistan'a gitti
Burak Yılmaz ameliyat oldu! 4-5 hafta sonra sahalara dönecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum