SPOR

Sevilla'yı Amerikalı milyarder Robert Kraft satın alıyor!

İSPANYA HABERLERİ  | 19.07.2018 13:44 | Son Güncelleme

La Liga'nın köklü kulüplerinden Sevilla'yı Amerikalı ünlü iş adamı Robert Kraft'ın satın alacağı öne sürüldü.

Sevilla'yı Amerikalı milyarder Robert Kraft satın alıyor!

Amerikan futbolu takımlarından New England Patriots ve MLS'ten New England Revolution'ın da sahibi olan Robert Kraft'ın, Sevilla Kulübü için anlaşmada sona yaklaştığı ve kısa süre içerisinde devir işlemlerinin yapılacağı belirtildi.

Birçok İspanyol spor sitesinde yer alan haberde; Kraft Group'un ilk önce Sevilla'nın yüzde 40'ını, ardından çoğunluk hisselerini alacağı ifade edildi.

Robert Kraft

Kişisel serveti 4.17 milyar olan 77 yaşındaki Robert Kraft, ABD'nin en güçlü iş adamlarından biri olarak gösteriliyordu. (Sporx)

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sevilla Robert Kraft

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