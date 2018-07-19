Sevilla'yı Amerikalı milyarder Robert Kraft satın alıyor!

Amerikan futbolu takımlarından New England Patriots ve MLS'ten New England Revolution'ın da sahibi olan Robert Kraft'ın, Sevilla Kulübü için anlaşmada sona yaklaştığı ve kısa süre içerisinde devir işlemlerinin yapılacağı belirtildi.

Birçok İspanyol spor sitesinde yer alan haberde; Kraft Group'un ilk önce Sevilla'nın yüzde 40'ını, ardından çoğunluk hisselerini alacağı ifade edildi.

Kişisel serveti 4.17 milyar olan 77 yaşındaki Robert Kraft, ABD'nin en güçlü iş adamlarından biri olarak gösteriliyordu. (Sporx)

