Şevval Şahin son fotoğrafıyla dalga konusu oldu! "Felak Nas okuyup üflüyoruz"

Mıss Turkey 2018 Güzellik yarışmasında tacı taktıktan sonra şöhreti yakalayan Şevval Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son paylaştığı fotoğrafta photoshopun ayarını kaçıran Şahin sosyal medyanın diline düştü.

Tescilli güzel Şevval Şahin, Miss Turkey 2018 yarışmasında birincilik elde ettikten sonra şöhreti yakalamıştı. Her hareketiyle olay yaratmayı başaran Şevval Şahin, özellikle Instagram paylaşımlarıyla ve özel hayatındaki gelişmeler ile gündem olmayı başarıyor.

Sosyal medyada yayınladığı tatil pozlarıyla adından sıkça söz ettiren 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, son fotoğrafıyla alay konusu oldu!

Sosyal medya hesabından paylaştığı, fotoğrafa öyle bir shop yapmış ki, kısa sürede sosyal medyanın diline düştü.

Sosyal medya fenomeni Taha Dayan'ın "Seri Felak Nas okuyup üflüyoruz" yorumuyla ti'ye aldığı yoruma, Seda Bakan ve Esra Dermancoğlu, gülücük emojisiyle tepki verdi.





