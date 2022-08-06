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Şevval Şahin son fotoğrafıyla dalga konusu oldu! "Felak Nas okuyup üflüyoruz"

06.08.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatıyla sık sık gündem olan tescilli güzellerden Şevval Şahin paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Son fotoğrafında photoshopu fazla kaçıran Şahin, sosyal medyanın diline düştü. Sosyal medya fenomeni Tansu Dayan, Şahin'in fotoğrafını paylaşarak, "Seri Felak Nas okuyup üflüyoruz" yorumuyla herkesi güldürdü.

Şevval Şahin son fotoğrafıyla dalga konusu oldu! "Felak Nas okuyup üflüyoruz"

Mıss Turkey 2018 Güzellik yarışmasında tacı taktıktan sonra şöhreti yakalayan Şevval Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son paylaştığı fotoğrafta photoshopun ayarını kaçıran Şahin sosyal medyanın diline düştü.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin duş alırken poz verdi!

Tescilli güzel Şevval Şahin, Miss Turkey 2018 yarışmasında birincilik elde ettikten sonra şöhreti yakalamıştı. Her hareketiyle olay yaratmayı başaran Şevval Şahin, özellikle Instagram paylaşımlarıyla ve özel hayatındaki gelişmeler ile gündem olmayı başarıyor.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin bikinili pozuyla tozu dumana kattı!

Sosyal medyada yayınladığı tatil pozlarıyla adından sıkça söz ettiren 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, son fotoğrafıyla alay konusu oldu!

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Sosyal medya hesabından paylaştığı, fotoğrafa öyle bir shop yapmış ki, kısa sürede sosyal medyanın diline düştü.

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Sosyal medya fenomeni Taha Dayan'ın "Seri Felak Nas okuyup üflüyoruz" yorumuyla ti'ye aldığı yoruma, Seda Bakan ve Esra Dermancoğlu, gülücük emojisiyle tepki verdi.

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Şevval Şahin
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