Şevval Şahin sütyensiz tarzıyla mest etti! Beğeni butonu çöktü

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Verdiği röportajlar ve iddialı tarzı ile dikkat çeken ünlü isim bu defa sütyensiz pozlarıyla takipçilerini adeta mest etti.

23 yaşındaki ünlü isim 'Yıllar sonra hair&makeup yapınca girdiğim tripler' notu ile bir post paylaştı ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Şevval Şahin'e takipçileri; 'Bana çok ilham veriyorsun', 'Aşırı yakışmış', 'Çok güzelsin', 'Sen nasıl bir bebesin', 'Bu güzellik halis mi' gibi yorumlarda bulundular.

Şahin, Miss Turkey 2018 birincisi olarak tanındı. İngiltere'de doğup büyüyen Türk asıllı güzel Londra'da moda eğitimi aldı.

Modellik yapmaya devam eden ünlü isim, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.





