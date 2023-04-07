MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şevval Şahin sütyensiz tarzıyla mest etti! Beğeni butonu çöktü

Şevval Şahin sütyensiz tarzıyla mest etti! Beğeni butonu çöktü

07.04.2023 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şevval Şahin sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Her yaptığı olay olan ünlü isim bu defa sütyensiz tarzıyla dikkat çekti. Miss Turkey 2018 birincisi olan ünlü ismin cesur pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Şevval Şahin sütyensiz tarzıyla mest etti! Beğeni butonu çöktü

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Verdiği röportajlar ve iddialı tarzı ile dikkat çeken ünlü isim bu defa sütyensiz pozlarıyla takipçilerini adeta mest etti.

23 yaşındaki ünlü isim 'Yıllar sonra hair&makeup yapınca girdiğim tripler' notu ile bir post paylaştı ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Şevval Şahin

Şevval Şahin'e takipçileri; 'Bana çok ilham veriyorsun', 'Aşırı yakışmış', 'Çok güzelsin', 'Sen nasıl bir bebesin', 'Bu güzellik halis mi' gibi yorumlarda bulundular.

Şevval Şahin 2

Şahin, Miss Turkey 2018 birincisi olarak tanındı. İngiltere'de doğup büyüyen Türk asıllı güzel Londra'da moda eğitimi aldı.

Şevval Şahin 3

Modellik yapmaya devam eden ünlü isim, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Şevval Şahin 4

Şevval Şahin 5

Şevval Şahin 6

Şevval Şahin 7

Şevval Şahin 8

Şevval Şahin 9

Şevval Şahin 10

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Cüretkarımdır' demişti! Transparan giyip...'Cüretkarımdır' demişti! Transparan giyip...
Son haline yorum yağdı! "Doğal yaşlanıyor"Son haline yorum yağdı! "Doğal yaşlanıyor"
Dekoltesiyle nefes kesti! “Bu güzellik gerçek mi”Dekoltesiyle nefes kesti! “Bu güzellik gerçek mi”
Anahtar Kelimeler:
Şevval Şahin sosyal medya Miss Turkey yaşında

En Çok Okunan Haberler

Siyaset arenası çıkacak sonucu bekliyordu, Erdoğan kararını verdi!

Siyaset arenası çıkacak sonucu bekliyordu, Erdoğan kararını verdi!

AK Parti'den sürpriz ziyaret! "Elimizden geleni yapacağız"

AK Parti'den sürpriz ziyaret! "Elimizden geleni yapacağız"

Kulisleri hareketlendiren iftar buluşması!

Kulisleri hareketlendiren iftar buluşması!

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Türkiye diken üstünde! İlk kez böyle görüntülendi

Türkiye diken üstünde! İlk kez böyle görüntülendi

Ünlü oyuncu, MHP'den milletvekili adayı oldu!

Ünlü oyuncu, MHP'den milletvekili adayı oldu!

İlginizi Çekebilir

Aylarca bebek gibi baktı! “İyileşince ilk işi yeniden beni aldatmak oldu”

Aylarca bebek gibi baktı! “İyileşince ilk işi yeniden beni aldatmak oldu”

Astrolog Rezzan Kiraz'ın tahmini soruldu! "Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu’nun..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın tahmini soruldu! "Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu’nun..."

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Afrika kabilesinde saz çalıp türkü söyledi! Böyle eşlik ettiler

Afrika kabilesinde saz çalıp türkü söyledi! Böyle eşlik ettiler

Bir gören bir daha baktı! İkizi kadar benziyor

Bir gören bir daha baktı! İkizi kadar benziyor

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.