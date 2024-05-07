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Seyhan polisi silaha geçit vermiyor

İHA İHA
07.05.2024 11:30
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Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir haftada yaptığı operasyonlarda 1’i uzun namlulu, 1’i otomatik olmak üzere 43 ruhsatsız silah, 10 av tüfeği, 8 kurusıkı tabanca ele geçirirken 14 şüpheli tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir haftada ilçe genelinde çok sayıda adrese operasyon düzenledi, cadde ve sokaklarda uygulama yaptı. Bu çerçevede 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 hafif makineli tüfek, ruhsatsız 41 tabanca, 10 av tüfeği, 8 kurusıkı tabanca, 67 şarjör ile bin 413 dolu fişek, silah yapımında kullanılan 85 parça, çelik yelek ve telsiz, gümrük kaçağı bin 125 paket sigara, 168 uyuşturucu hap, 20 bin 800 makaron ile 8 çalıntı motosiklet ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 252 şüpheli gözaltına alındı. Ruhsatsız silahlar ile yakalanan 14 şüpheli tutuklandı. Öte yandan uygulamalarda 87 motosiklete toplam 1 milyon 442 bin 112 lira ceza kesildi, 36’sı trafikten men edildi. Ekipler, kavşak ve bulvarlarda cam silip, dilenerek sürücülere rahatsızlık verdiği belirlenen 34 kişiye de işlem uyguladı.

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