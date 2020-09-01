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Seyhan’da, Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

ADANA HABERLERİ  | 01.09.2020 10:34 | Son Güncelleme

Seyhan Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında 15.

Seyhan’da, Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Seyhan Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında 15. Dönem Toplu İş Sözleşmesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.
Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşen, Toplu İş Sözleşmesi imza töreninde konuşan DİSK Genel İş Adana Şube Başkanı Hüseyin Yaşar Gündoğdu, “Emekten yana olan bunu da her fırsatta dile getiren Seyhan Belediye Başkanımız Akif Kemal Akay’a, sendikamız ve işçilerimiz adına teşekkür ediyorum. Bu sözleşme gerçekten de sayılı sözleşmeler arasında yer almakta. Pandemi nedeniyle kısıtlı bir tören yapmak zorunda kaldık. İnşallah, önümüzdeki sözleşmede daha geniş kapsamlı bir tören yaparız. Yeni sözleşmemiz, sendikamıza, belediyemize ve işçilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

"Gelirimiz yarıya düştü"
Alkışlar içerisinde kürsüye gelen Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’da, “Emekten ve emekçiden yanayız. Her zaman için daha çok dayanışma içinde olmak isteriz. Şuanki süreç bizi bundan uzaklaştırdı. Çevremizde gelişen olaylar sıkıntıları bizde daha fazla hissettirmeye başladı. Kapitalizm ile yönetilen sistem de, yük her zaman emekçinin sırtına binmektedir. Korona ayrı bir sıkıntı. Gelirimiz geçtiğimiz seneye göre yarıya düştü. Süreç sıkıntılı bir süreç. İnşaat sektörü zorda, birçok işletmeler kapanmak zorunda kaldı. Ekonomik olarak tasarrufa yöneleceğimiz bir dönem olacak. Önümüzdeki sözleşmelerin daha iyi şartlar içinde olmasını arzu ediyorum. Emekçi kardeşlerimizin gayreti ile başarılı olacağımızı düşünüyorum. Taahhüdümüzü her zaman olduğu gibi zamanında yerine getirmek dileğiyle sözleşmemiz hayırlı olsun” dedi.

Seyhan’da, Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

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