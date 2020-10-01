YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Seyir halindeki araç elektrik kontağından yandı

Seyir halindeki araç elektrik kontağından yandı

AMASYA HABERLERİ  | 01.10.2020 14:22 | Son Güncelleme

Amasya’nın Suluova ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde elektrik kontağından yangın çıktı.

Amasya’nın Suluova ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde elektrik kontağından yangın çıktı. Araç, sürücünün gözleri önünde yandı.
Edinilen bilgiye göre, Suluova Pazar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde seyir halinde olan Yavuz K. yönetimindeki 05 BC 481 plakalı otomobil, elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın sonrasında alev aldı. Sürücü bir anda araçtan duman çıkması üzerine aracı yolun ortasında bırakarak, otomobilden uzaklaştı. Durumun hemen itfaiyeye haber verilmesiyle olay yerine gelen Suluova itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.
Araçta maddi hasarın büyük olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektupElazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Konyaspor sezon başlangıcından memnun
Konyaspor sezon başlangıcından memnun
Patateste rekor verim bekleniyor
Patateste rekor verim bekleniyor
Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
Başkan Şule Akman Yıldırım yeniden seçildi
Başkan Şule Akman Yıldırım yeniden seçildi
Yangın mağduru berbere meslektaşlarından destek
Yangın mağduru berbere meslektaşlarından destek
Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Amasya Namaz Vakitleri 1 Ekim Perşembe

İmsak
05:02
Sabah
06:26
Öğle
12:31
İkindi
15:49
Akşam
18:26
Yatsı
19:45

Amasya Nöbetçi Eczaneler 1 Ekim Perşembe

İlkay Eczanesi
Merkez
Vural Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Gumushacikoy
Hançerli Eczanesi
Merzifon
Çakırtaş Eczanesi
Suluova
Sağlık Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Vali Mustafa Masatlı iki OSB’de incelemelerde bulundu
Vali Mustafa Masatlı iki OSB’de incelemelerde bulundu
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Başkan Üçok, "Gülümseten sonuç" diyerek son dakika paylaştı
Başkan Üçok, "Gülümseten sonuç" diyerek son dakika paylaştı
Amasya'da aynı yerde orman yangını çıktı, iki çoban gözaltına alındı
Amasya'da aynı yerde orman yangını çıktı, iki çoban gözaltına alındı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.