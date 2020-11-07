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Seyir halindeki minibüs cayır cayır yandı

VAN HABERLERİ  | 07.11.2020 00:13 | Son Güncelleme

Van’ın Özalp ilçesinde seyir halindeyken alev alan minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgilere göre yangın, saat 22’45 sularında Özalp ilçesine bağlı Günyüzlü Mahallesi’nde meydana geldi.

Van’ın Özalp ilçesinde seyir halindeyken alev alan minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgilere göre yangın, saat 22’45 sularında Özalp ilçesine bağlı Günyüzlü Mahallesi’nde meydana geldi. Seyithan E. yönetimindeki 16 AJV 929 plakalı minibüs, seyir halinde iken motor kısmında alevler çıkmaya başladı. Aracın yandığını gören sürücü, kenara çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine harekete geçen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Özalp İlçe Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine vardı. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangın söndürülürken, minibüs tamamen yanarak hurda yığınına döndü.

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